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流行性下痢致豬源缺？ 獸醫：加強生物安全措施

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣家畜疾病防治所獸醫說，目前無商品化疫苗可供使用防治豬流行性下痢，嚴格消毒及生物安全措施是預防最有效的方法。圖／嘉縣家畜所提供
嘉縣家畜疾病防治所獸醫說，目前無商品化疫苗可供使用防治豬流行性下痢，嚴格消毒及生物安全措施是預防最有效的方法。圖／嘉縣家畜所提供

毛豬批發價站上歷史新高，為調節高漲豬價，最近全台肉品市場休市1天，調解產銷；嘉義縣選出的全國養豬協會理事林秋桂說，豬流行性下痢造成仔豬死亡增多，育成率低豬源少，又天熱豬食量少，運費因疫情上漲，進口黃豆玉米跟著漲，豬農利潤少，她不贊成農委會用休市手段，干預市場。

豬源短缺，是否豬流行性下痢（Porcine Epidemic Diarrhea簡稱PED）惹禍？嘉縣家畜疾病防治所獸醫說，豬流行性下痢病毒屬於冠狀病毒屬，與傳染性胃腸炎病毒（TGE）同屬冠狀病毒屬，台灣、歐洲及美國目前無商品化疫苗可供使用，嚴格消毒及生物安全措施為預防PED最有效的方法。

防治所長林珮如說，PED不屬法定傳染病，無通報義務，農委會未發布PED流行警告，監視處理斃死豬化製場通報資料，未發現豬場大量豬死亡，由於PED無疫苗難治，豬農需提高警覺，加強管理，豬隻異常死亡即刻通報採檢。

林珮如指出，2014年台灣爆發PED導致感染豬場7日齡以下仔豬幾乎全數覆亡，此病毒經序列分析與2013美國爆發PED幾乎一致。美國又和中國爆發相近，可見跨國連環爆，在生物安全上有其重大意義。

糞便口腔途徑傳播是主要途徑，病毒可能藉汙染車輛、人員、或其他可攜帶病毒器具、發病豬隻及其糞便和任何能沾染糞便的物體都可能傳播PED病毒。研究顯示，糞便裡PED病毒於72℃加熱10分鐘或於20℃環境中靜置7天即不活化。市售大部分的消毒水都能有效殺滅此病毒。

PED屬高度傳染性疾病，可感染所有年齡豬隻，會出現嘔吐、急性水樣下痢及喪失食慾的症狀，1周齡哺乳仔豬死亡率介於50到100％，治療除支持療法及控制繼發性二次感染外，無其他有效治療方式。

嘉縣家畜疾病防治所獸醫說，目前無商品化疫苗可供使用防治豬流行性下痢，嚴格消毒及生物安全措施是預防最有效的方法。圖／嘉縣家畜所提供
嘉縣家畜疾病防治所獸醫說，目前無商品化疫苗可供使用防治豬流行性下痢，嚴格消毒及生物安全措施是預防最有效的方法。圖／嘉縣家畜所提供

疫苗 農委會 疫情

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