台南鳳頭蒼鷹取名活動 網友天馬行空「王梨頭」暫領先

台南左鎮化石園區今年1月初工作人員意外在露台上拾獲一隻台灣二級珍貴稀有保育類動物「鳳頭蒼鷹」，經獸醫診斷為雄鳥，大約3歲，可能是在追捕獵物過程中意外死亡。園方決定將牠製作成標本保存，是博物館第一隻現生的鳥類標本。在這次「龍飛鳳舞」特展首次對外亮相公開，並舉辦命名活動。

園方表示，目前最高票為網友「陳瑄」所提名的「王梨頭 ông-lâi-thâu」（網友説明王梨頭 ông-lâi-thâu因鳳頭蒼鷹後腦杓有羽冠，在驚嚇時會豎起，故稱「鳳頭」。又有雙黃色的眼睛，據說大部分白天活動的鳥都是黃色，這樣比較有凶猛的味道，孩子聽到鳳頭，馬上聯想到鳳梨，這有趣的小名，就誕生出來。以100多個讚暫時領先。

也有網友發揮創意，搭上疫情時事與台南地方印象，取名「糖」鳳等等，還有西拉雅名字Akey （阿給）Siraya、左鎮舊名「拔馬雄鷹」、還有my鳳、哀鳳、鳳菲菲、阿翔、南霸天、左月鷹，甚至有人認為直接取名台灣之光「唐鳳」，有網友提供「阿泰爾 」英譯自天鷹座的主星Altair，同時也是東方人稱的牛郎星。天馬行空的想像力，回響熱烈。

園方表示，除了鳳頭蒼鷹這個學名外，希望能幫牠取個暱稱，以做為博物館一員的證明，邀請各位大小朋友一起集思廣益，提名按讚票選一個帥氣的名字，只要不涉及負面、攻擊詞語，通通都可以受理。

活動時間自即刻起至7月23日晚上12時截止統計，在FB留言提名且獲選按讚人氣最高的網友贈送10張入園貴賓券以及「龍飛鳳舞」特展限定紀念品（總價值超過1200元作為獎賞），並將鳳頭蒼鷹的新名字以及命名網友的姓名，一起標記在特展展示櫃上，其他活動過程等相關紀錄，也會連同標本列入博物館館藏永久保存。凡參加命名或票選的網友，也會隨機抽出三位各贈送兩張入園貴賓券。

台南左鎮是全國重要化石出土區，從90萬年的猛瑪象、犀牛到野豬、獼猴、大冠鷲等等，也常被稱為古生物樂園，現在也是野生動物出沒區。

鳳頭蒼鷹主要棲息於中低海拔的山林，有林間殺手之稱，因棲地受人為的干擾，近年也開始發現牠們在城市都會綠林中活動繁衍的蹤跡，有「城市獵人」的新封號，公鳥與母鳥的差異不大，外觀蓬鬆的白色尾下覆羽是個十分醒目的特徵，也常常被戲稱「包尿布」或「包尿布的老鷹」，主要以中、小型鳥類、鼠類、蛙類等為食。

關於死亡原因，園區也不排除是一起「窗殺事件」，因園區建築的大面玻璃帷幕，可能會讓鳥類誤判飛行空間，以致意外撞上而造成傷亡，園區目前也正與相關單位研議如何改善中。

園方也提醍，台灣所有野生鷹形目、隼形目與鴞形目的日行性與夜行性猛禽均為保育類野生動物，依法不得獵捕、買賣、持有、飼養、繁殖。民眾如有拾獲，應立即通報地方相關主管機關協助處理。