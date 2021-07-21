威脅尚未解除！ 鄭明典：烟花颱風幾乎在原地打轉

「要說抱歉了！」中央氣象局長鄭明典在臉書表示，烟花颱風幾乎在原地打轉，威脅尚未解除，不過未來路徑又變得很不明確，「我們需要時間再觀察！」

鄭明典以衛星雲圖表示，圖中烟花颱風紫色的眼牆雲系接近環繞一整圈，相對來說強度稍有增強。烟花颱風動向還有變數，預報中心將有新資料公布。

中央氣象局說，中度颱風烟花今天凌晨2時的中心位置在台北東方680公里的海面上，以每小時9公里速度，向西轉西南西進行。輕度颱風查帕卡中心位置在鵝鑾鼻西方970公里的陸地上，以每小時4轉11公里速度，向西北轉西北西進行。氣象局發布長浪即時訊息，烟花颱風影響，今天北部、東半部含蘭嶼綠島、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，目前宜蘭蘇澳及台東蘭嶼、台東已觀測到2米左右的浪高。