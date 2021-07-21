烟花路徑再往北修 彭啟明：暴風圈仍可能觸陸

烟花颱風的預測上，這幾天每天都有很大幅度的變化，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，尤其昨天各氣象模式及氣象單位都大幅往南修正，共識度頗高，都是往台灣北部附近，颱風中心有機會登陸，但下午開始，顯著很有共識的往北修正，目前距離台灣東方約670公里處，經過約300-400宮古島附近群島後，將顯著往西北走，這是過去12小時預測變化很大地方。

為何會這樣的轉折，彭啟明表示，主要是位於日本附近的太平洋高壓勢力的變化，過去預測的勢力較強，讓颱風有較多往西的分量，而目前預期未來反有減退的趨勢，也讓未來烟花的走向開始有往北的分量。這種位於季風低壓內的颱風，加上第七號颱風查帕卡及未來在東邊仍有新的低壓發展中，都是有干擾的作用，容易有變化是可以有預期的。

彭啟明表示，目前烟花颱風已增強為中度颱風，移動速度也略減慢，今天將會往西南西方向移動，周五接近到宮古島到石垣島附近，逐漸開始會往西北轉，朝向台灣北部海面上，雖然目前預測，不若昨天預測直撲台灣的威脅那麼強，但暴風邊緣還是可能在周五到周六碰觸到北台灣。

他說，到底暴風圈碰觸台灣多少仍可以再觀察，颱風警報發布後，也都還有一天時間準備。預期今天可能會發布的海上颱風警報，陸上警報的區域可能在明天，但仍要看颱風北轉的幅度。

彭啟明說，今天凌晨開始，颱風很外圍環流到台灣，北台灣及東半部已經有間歇性的陣雨出現，雨勢會逐漸增強，中南部還是維持午後陣雨的型態。今明兩天北部及東半部的風速也會持續增強，會逐漸感受到颱風逐步接近的感覺。周四颱風會更接近，北部及東北部將有持續陣雨，會更連續密集，中南部也將有短暫的雨勢，各地風速也會增強，感受會更明顯。

他表示，周五到周六是颱風從台灣北部海面通過的時機點，北台灣的風雨將會很顯著，中南部的山區也會有較大雨勢發生的機會，雖然威脅性不若直撲台灣般強，但颱風的威力也都會感受到，各地風勢都會明顯較大。周日颱風將逐漸遠離，仍有局部陣雨，中南部要留意可能有些雨勢，但還沒有到達西南氣流的層次。

中央氣象局說，中度颱風烟花今天凌晨2時的中心位置在台北東方680公里的海面上，以每小時9公里速度，向西轉西南西進行。輕度颱風查帕卡中心位置在鵝鑾鼻西方970公里的陸地上，以每小時4轉11公里速度，向西北轉西北西進行。氣象局發布長浪即時訊息，烟花颱風影響，今天北部、東半部含蘭嶼綠島、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，目前宜蘭蘇澳及台東蘭嶼、台東已觀測到2米左右的浪高。