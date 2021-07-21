高屏大雨特報！ 烟花路徑又變 吳德榮：明天起距離最近
中央氣象局說，中度颱風烟花今天凌晨2時的中心位置在台北東方680公里的海面上，以每小時9公里速度，向西轉西南西進行。輕度颱風查帕卡中心位置在鵝鑾鼻西方970公里的陸地上，以每小時4轉11公里速度，向西北轉西北西進行。氣象局發布長浪即時訊息，烟花颱風影響，今天北部、東半部含蘭嶼綠島、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，目前宜蘭蘇澳及台東蘭嶼、台東已觀測到2米左右的浪高。
氣象局今天發布大雨特報，烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局今天凌晨2時的暴風侵襲機率及路徑潛勢預測圖顯示，中颱烟花將持續增強，朝台灣接近中，預測路徑往右調整，不再觸及北部陸地，暴風圈侵襲機率略降。預測路徑的不確定性仍很大，颱風中心登陸東北部的機率降低，從東北部海面通過的機率提高。
他說，歐洲(ECMWF)系集模式51次的路徑模擬亦顯示類似的結果。由於烟花是在季風低壓內發展的颱風，受到季風低壓環流的導引，季風低壓又受到周遭太平洋高壓及北方氣團的消長而有變化，使得模式模擬經常作大幅度的調整。若應用時忽視其不確定性的本質，遽下定論，當然會陷入一再改口的窘境；其路徑多變，本是已知，何來怪颱之說。
吳德榮說，歐洲模式模擬顯示，今天烟花外圍環流影響，北台灣降雨愈晚愈明顯，並逐漸擴大至中部，南部午後仍有局部陣雨。北台氣溫略降、轉涼。北部24至31度，中部24至34度，南部24至35度，東部23至35度。
他說，明天至周六烟花距離最近，受其外圍環流影響，北台灣雨勢大，中部次之，南部影響最小。但有不確定性，仍應依據最新動態來作調整。周日起烟花遠離，並引進西南氣流，其中還挾帶著查帕卡或其殘餘系統，持續至下周四，迎風面西南部有累積的大量降雨潛勢，不可小覷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言