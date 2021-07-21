高屏大雨特報！ 烟花路徑又變 吳德榮：明天起距離最近

中央氣象局說，中度颱風烟花今天凌晨2時的中心位置在台北東方680公里的海面上，以每小時9公里速度，向西轉西南西進行。輕度颱風查帕卡中心位置在鵝鑾鼻西方970公里的陸地上，以每小時4轉11公里速度，向西北轉西北西進行。氣象局發布長浪即時訊息，烟花颱風影響，今天北部、東半部含蘭嶼綠島、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，目前宜蘭蘇澳及台東蘭嶼、台東已觀測到2米左右的浪高。

氣象局今天發布大雨特報，烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局今天凌晨2時的暴風侵襲機率及路徑潛勢預測圖顯示，中颱烟花將持續增強，朝台灣接近中，預測路徑往右調整，不再觸及北部陸地，暴風圈侵襲機率略降。預測路徑的不確定性仍很大，颱風中心登陸東北部的機率降低，從東北部海面通過的機率提高。

他說，歐洲(ECMWF)系集模式51次的路徑模擬亦顯示類似的結果。由於烟花是在季風低壓內發展的颱風，受到季風低壓環流的導引，季風低壓又受到周遭太平洋高壓及北方氣團的消長而有變化，使得模式模擬經常作大幅度的調整。若應用時忽視其不確定性的本質，遽下定論，當然會陷入一再改口的窘境；其路徑多變，本是已知，何來怪颱之說。

吳德榮說，歐洲模式模擬顯示，今天烟花外圍環流影響，北台灣降雨愈晚愈明顯，並逐漸擴大至中部，南部午後仍有局部陣雨。北台氣溫略降、轉涼。北部24至31度，中部24至34度，南部24至35度，東部23至35度。