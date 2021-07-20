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烟花颱風增強為中颱！最新路徑北修 仍不排除登陸

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烟花颱風增強為中颱！最新路徑北修 仍不排除登陸

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
烟花颱風下午2時位置。圖／氣象局
烟花颱風下午2時位置。圖／氣象局

烟花颱風來勢洶洶，根據各國最新預測路徑，幾乎都顯示會通過北台灣。中央氣象局說，根據最新一報，烟花增強為中度颱風，查帕卡則降為輕颱。烟花持續增強中，但路徑上北修，預計最快明天下半天發布海上颱風警報，周四白天發布陸警。此外仍是周四到周六最接近台灣，暴風圈預計觸陸，也不排除登陸。

氣象預報員黃恩鴻說，今天晚間8時最新一報，烟花增強為中颱，但路徑整個往北修。海陸警發布時間稍為晚一些，海警預計在在明天下半天，陸警則在周四白天機率大。他說，往北修威脅變小，但還是蠻近的，暴風圈還是可能接觸到東北角外海甚至陸地，登陸機會小一點，但也是不排除。若登陸將是兩年內首個登陸的颱風。上一次登陸的是2019年8月24日的輕颱白鹿。

氣象局說，明後天風浪更明顯增強。北部、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島等沿海都會有長浪，明天下半天西半部、東北部沿海、馬祖澎湖有八到九級強陣風。受颱風外圍環流影響，北部、東半部、馬祖雲量增多，斷續有陣雨或雷雨，中南部零星降雨，大部分都午後雷陣雨，容易有短時強降雨，山區可能出現局部大雨。

氣象局說，周四到周六烟花最接近台灣，中部以北、東北部、金馬有陣雨或雷雨，中部以北防局部大雨，其他各地短暫陣雨或雷雨。到了周五、六颱風直接影響，中部以北、東北部降雨時間長、雨勢大，有豪雨以上等級降雨，南部也可能出現豪雨。

至於查帕卡颱風，氣象局說一天內從中颱降為輕颱，和煙花差距很遠，恐怕不會有牽引、藤原效應。

烟花颱風 氣象局 豪雨

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