居家上班、少喝水、缺乏運動 小心尿路結石上身

氣溫高、久坐不動，小心尿路結石上身。40多歲的陳姓男工程師一年多前因結石而就醫，最近疫情間居家辦公，久坐、常憋尿，少運動，突然復發，劇烈腰痛，難以入眠，至醫院檢查，發現一顆約一公分大小的結石。

書田診所泌尿科主任醫師杜元博指出，尿路結石是指腎臟、輸尿管、膀胱、尿道產生結石，好發季節在夏天，因排汗量大，補水不足，容易形成結石。國內尿路結石疾病盛行率達10至15％，男性發生率為女性的2至3倍。

杜元博說，「最近結石患者人數明顯增加，且提早報到。」，以往7、8月為罹病高峰，但今年從5月下旬起，迄今已收治許多尿結石患者，研判與氣溫升高，加上疫情期間，許多人居家防疫，久坐、少喝水，缺乏運動有關。

該名工程師即為典型個案，疫情間在家辦公，久坐、常憋尿，且少運動，導致殘尿量高，尿液排出速度過慢，再度形成結石，歷經兩次體外震波碎石術，才成功擊碎結石。

結石發作時，令人痛不欲生，不同位置有不同症狀，杜元博表示，為避免結石卡在泌尿道內，造成反覆性泌尿道感染，甚至腎臟衰竭及敗血性休克等，提醒民眾，若有腰痛、下腹痛、血尿等症狀，應盡速就醫。

「尿路結石復發率達5至8成」杜元博建議，患者應定期回診追蹤，避免憋尿、保持適度運動，平日多喝水，每日至少攝取2500毫升開水，避免飲用少喝地下礦泉水、海洋深層水、啤酒、運動飲料、濃茶、濃咖啡。在飲食上，還應少吃豆腐、牛奶、紅肉、菠菜、豆芽菜、沙丁魚等含有豐富草酸、鈣質或尿酸含量高的食物。