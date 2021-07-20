疫情讓觀光產業變慘業？ 一年半來66家旅行社倒閉

受到疫情影響，全國三級警戒已超過兩個月，觀光產業備受衝擊。據旅行業品質保障協會統計，去年至今已有60多家旅行社倒閉歇業。對此，交通部觀光局表示，截至7月19日止，已有2253家旅行業申請薪資及營運補貼，並已核撥2150家，核撥金額計6.8億元，旅行業及旅宿業的紓困核撥率均已超過95%。

觀光局表示，旅行社去年受疫情影響，總計46家解散，今年上半年則有20家解散，但去年新設旅行社則有115家，今年上半年則有62家，顯示仍有業者看好疫後旅遊市場先做準備。

至於旅宿業紓困部分，觀光局表示，觀光旅館及旅館業已有2757家申請，已審查通過計有2672家，核撥金額計27.8億元，核撥率約97%。民宿部分，已有8169家申請，已審查通過計有8132家，核撥金額計4.06億元，核撥率逾99%。

觀光局也提醒，目前紓困4.0方案均可申請至7月31日，如尚未申請之業者請盡速申請。此外，觀光工廠、餐飲業或小吃店等自營商，經濟部亦有提供相對應紓困補助措施。

觀光局也提到，為協助更多受疫情影響觀光產業取得振興所需資金，日前已修正「交通部觀光局振興觀光產業融資信用保證要點」，主要是增加融資貸款額度，包括提高資本性融資貸款額度上限到5000萬元整；周轉金額度上限至3000萬元整。

此外，民宿資本性融資貸款每家最高2000萬元，周轉金最高1000萬元整，並延長周轉金利息補貼期限1年；如非屬中小型事業，依經濟部之貸款及利息補貼作業要點，最高貸款額度可達5億元。另台電公司亦提供受影響產業電費減免及延緩繳納措施，以協助產業紓困。

對於有觀光從業人員希望納入優先接種疫苗對象，觀光局表示，已轉達觀光業者反映，函請衛生福利部考量，為疫後觀光做好準備，後續將再盤點紓困相關預算，除適時提供觀光產業紓困外，同時配合政府整體疫後對各產業振興政策，研議規畫疫情警戒解除後，觀光產業的振興相關措施。