宅在家過度用3C高度近視人口飆 增視網膜病變風險

高雄一名50歲男性，本身是雙眼高度近視患者，先前曾因為雙眼視網膜裂孔雷射治療過，左眼還曾兩度視網膜剝離動過手術，恢復狀況良好，但近期又因右眼突發閃光以及飛蚊症狀出現，就醫後發現右眼視網膜出現新的裂孔併視網膜剝離，幸好緊急發現治療，否則嚴重恐失明。眼科醫師提出警告，疫情宅在家長時間使用3C民眾須當心，高度近視人口恐飆升易造成視網膜病變風險。

全台進入三級緊戒已達2個月，不少民眾改變原有生活型態，不論是遠距辦公、線上會議或是學生視訊學習，都大幅提升使用3C產品及藍光螢幕時間；假日不能亂跑，多數只能在家追劇、打電動上網等娛樂。眼科醫師指出，這樣不僅加快眼睛老化以及近視外，近距離用眼過度導致眼睛不適的就醫案例也愈來愈頻繁。

新高醫院眼科主任林世民表示，這名病患雙眼數次視網膜剝離是相對少見且嚴重的案例，他提醒500度以上的高度近視患者，或曾有視網膜裂孔、視網膜剝離、黃斑部病變者，眼睛狀況本身就需要特別留意。因近距離用眼導致近視度數再加深，就可能使上述病變機率再提高。提醒民眾在疫情時代除了要做好防疫，更要注意眼睛平時的照護，及控制3C產品及近距離用眼的時間。

林世民說，學生因是近視增加的危險族群，在家遠距學習，使用3C產品進行視訊上課期間，盡量維持每30 分鐘休息10分鐘。當然在休息期間除要避免滑手機、看電視 或玩電動玩具等行為外，可適度的閉眼休息，或望向窗外遠方的綠樹或風景，讓眼睛適度放鬆，減少眼睛負擔，並定期找眼科醫師檢查，若近視度數上升才能得到即時的治療。