高鐵商務車廂不實用？ 網一面倒喊「這2時機」一定會買

台灣有許多大眾交通工作可以做選擇，更有不少人利用高鐵、台鐵或客運往來南北返鄉，而若想要節省時間的人就會選擇單價較高，但較為快速的高鐵，其中，高鐵又分成「標準車廂」和「商務車廂」，但價格卻相差甚遠。對此，便有網友在網路上疑惑「高鐵設置『商務車廂』是不是不實用？」

原PO在PTT上以「台灣高鐵設商務車廂是不是很假掰？」為題說明，「台灣小小一個島，坐交通工具是不是有得坐就好了？」他說明，台灣高鐵從台北坐到高雄也沒多遠，不懂為什麼還需要設商務車廂，讓他不禁直言「在台灣有設商務座的是不是都很假掰？」

他更補充道，自己剛剛查了一下，發現高鐵台北到高雄行車時間最快只要2個小時，讓他覺得這樣的時間好像站票都可以賣，連經濟座位的價錢都不用，而如果有需要要坐著的，也可以自己拿板凳上車。

此文一出，不少內行網友便紛紛表示，在「買不到票」和「出差報公帳」時，就一定會買商務車廂，「很舒服耶，不會吵就贏」、「公司幫付錢」、「反正有人付得起」、「不限時段幾乎都有空位，人少不用擠，偶爾沒買到一般座會改買商務」、「出差花公司的錢，選擇搭商務車廂」、「比較安靜，帶小孩比較方便」。

而根據高鐵官方指出，商務車廂是「為了使商務旅客在車廂內也能擁有穩定有效率的辦公配備」，所以每個座位皆備置110V的電源插座，可隨時充電，同時也加大座位空間提供更寬敞舒適的乘坐感，讓搭乘長途的旅客全身放鬆。