烟花將強降雨逢大潮 石門水庫全量供水調整池、2期農作
水利署北區水資源局今天表示，中央氣象局下午2點預報，「烟花」颱風可能朝台灣東北部地區直撲而來，估計降雨影響時間長，將為石門水庫集水區帶來超過300毫米雨量，北水局基於水庫安全考量，預先實施調節性放水，預降水位增加防洪空間。
石門水庫今天下午2點水位239.19公尺，蓄水量1億5569萬噸（蓄水率76.8%），距滿水位245公尺約有6公尺，防洪空間約4800萬立方公尺。北水局表示，因淡水河於7月23、24日接近大潮期，此時段又為烟花颱風風雨最大時刻，水庫預先實施調節放水可分散降低淡水河排洪壓力。
北水局指出，今天先採滿載發電，將水優先蓄存於後池、中庄調整池及鳶山堰，並全量供應桃園農業二期作灌溉用水，讓水庫水源作有效利用，明天起再配合氣象局降雨量預報情形，調整放水量大小，將水庫水位逐步調降。
北水局表示，將隨時掌握颱風降雨資訊，審慎操作，除確保水庫防洪安全外，將於颱風過後盡量將庫水回蓄，以利因應今年下半年用水需求。另外，颱風前和來的時候請民眾遠離大漢溪河道，並做好防颱措施，以確保人身安全。
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