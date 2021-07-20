旱災豪雨強襲酪梨產量大減 果農估九月後每斤將破百

嘉義縣竹崎鄉盛產酪梨，分早生、中生及晚生品種，今年上半年度，乾旱豪雨接踵而至，導致中晚生品種產量大減近五成，竹崎果樹產銷班第49班班長沈世政預估，九月後酪梨大量缺貨，市價預估會再上漲兩成，每斤價格甚至破百。

竹崎地區酪梨依採收期，分早生、中生及晚生品種，採收期分別為每年8月前、8至11月及11至隔年2月，沈世政說，今年上半年度乾旱，開花時欠水分，中晚生品種酪梨受粉小果期時，結果狀況沒有很好。

沈世政表示，部分果實仍成功結果，然在即將落果時逢雨季，果樹補充空氣中的氮素，加上平常施灑的肥料，「營養大補」，最後果樹徒長枝，導致果粒大量落果。

產銷班班員邱政輝補充，儘管中晚生酪梨現在裡面還沒成熟，落果後外表雖無明顯損傷，但裡面大多爛掉，無法銷往市場，只能自行處理，產量至少減5至7成餘。

沈世政說，目前市場上看到的大多是早生品種酪梨，市價約每斤5至60元，九月後，中晚生酪梨採收完畢，預計價格將上揚約成，每斤價格甚至可能破百，也建議長期食用酪梨的消費者可以先買起來冷凍，避免屆時市場缺貨。