遊覽車第二階段評鑑出爐 430家列乙等

公路總局今公布109年度遊覽車客運業評鑑作業第二階段評鑑結果，其中有430家業者被列乙等，甲等以上業者則有442家。公路總局表示，甲等以上業者可再申請下一階段優等評鑑作業。

為提供民眾選擇租用遊覽車參考，公路總局訂定「遊覽車客運業評鑑作業要點」辦理評鑑作業，6月底已首先公布不列等(未達乙等)及乙等以上業者，今天再公布第二階段評列為乙等業者，共計430家；另評列為甲等以上業者有442家，代表業者安全紀錄標準較乙等更高，營運安全達良好水準，而且具有科技化專業管理作為。

公路總局表示，經第二階段評鑑為甲等以上的業者，若是符合第三階段優等評鑑申請資格，將另由監理機關通知，業者可依規定提出申請優等評鑑作業，後續再經該局評鑑小組實地查核。

公路總局表示，只要是業者營運安全達優良水準，具完善科技化專業管理作為，並已建立品牌化經營模式，其評鑑等第就會評列為優等，完整評鑑結果將於今年底前公布。

此外，經公路總局統計，符合申請第二階段甲等評鑑資格，但沒有提出申請而列計乙等業者，計有177家。

公路總局表示，考量這次評鑑是首次採甲等以上由業者主動申請評鑑制度，因此對177家業者將再提供其至7月30日前申請甲等評鑑機會。

公路總局表示，6月底時曾公布27家評列不列等(未達乙等)之業者，監理機關均已發函業者限期於1個月內提出改善計畫。另鼓勵機關團體及民眾參考評鑑成績來選擇承租遊覽車。評鑑相關資訊可至該局官網或監理服務網查詢。