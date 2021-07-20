快訊

百年來最長休市！基隆廟口夜市選定這天重開張 改頭換面迎客

陽明跌破現增價 賠錢的是這「兩類人」

遊覽車第二階段評鑑出爐 430家列乙等

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
公路總局今公布109年度遊覽車客運業評鑑作業第二階段評鑑結果，其中有430家業者被列乙等，甲等以上業者則有442家。圖為遊覽車示意圖。報系資料照
公路總局今公布109年度遊覽車客運業評鑑作業第二階段評鑑結果，其中有430家業者被列乙等，甲等以上業者則有442家。圖為遊覽車示意圖。報系資料照

公路總局今公布109年度遊覽車客運業評鑑作業第二階段評鑑結果，其中有430家業者被列乙等，甲等以上業者則有442家。公路總局表示，甲等以上業者可再申請下一階段優等評鑑作業。

為提供民眾選擇租用遊覽車參考，公路總局訂定「遊覽車客運業評鑑作業要點」辦理評鑑作業，6月底已首先公布不列等(未達乙等)及乙等以上業者，今天再公布第二階段評列為乙等業者，共計430家；另評列為甲等以上業者有442家，代表業者安全紀錄標準較乙等更高，營運安全達良好水準，而且具有科技化專業管理作為。

公路總局表示，經第二階段評鑑為甲等以上的業者，若是符合第三階段優等評鑑申請資格，將另由監理機關通知，業者可依規定提出申請優等評鑑作業，後續再經該局評鑑小組實地查核。

公路總局表示，只要是業者營運安全達優良水準，具完善科技化專業管理作為，並已建立品牌化經營模式，其評鑑等第就會評列為優等，完整評鑑結果將於今年底前公布。

此外，經公路總局統計，符合申請第二階段甲等評鑑資格，但沒有提出申請而列計乙等業者，計有177家。

公路總局表示，考量這次評鑑是首次採甲等以上由業者主動申請評鑑制度，因此對177家業者將再提供其至7月30日前申請甲等評鑑機會。

公路總局表示，6月底時曾公布27家評列不列等(未達乙等)之業者，監理機關均已發函業者限期於1個月內提出改善計畫。另鼓勵機關團體及民眾參考評鑑成績來選擇承租遊覽車。評鑑相關資訊可至該局官網監理服務網查詢。

遊覽車 品牌

延伸閱讀

桃園市貨運從業人員 最快7/22打疫苗

台64線八里匝道發生連環車禍 公路總局將設告示牌提醒

微解封兩樣情 遊覽車沒生意、小巴旅客帶飯糰上路

徵收土地作業草率 監察院糾正公路總局等3機關

相關新聞

像莫拉克？烟花颱風最快明接力發海陸警 氣象局回應了

目前烟花颱風還是輕度颱風。中央氣象局說，下半天將增強為中度颱風，此外最快明天清晨發布海上颱風警報，明深夜發布陸上颱風警報...

居家辦公遇颱風應上班 勞團：邏輯沒錯、執行漏洞百出　

烟花颱風將於今天下半天增強為中度颱風，最快明清晨發布海上颱風警報、深夜發布陸警。由於防疫三級警戒實施以來，不少民眾改為居...

喝了其實不會心律不整？新研究：「咖啡益處更大」

一項最新研究消除人們對「咖啡會導致心悸或心律不整」的擔憂，並證實喝咖啡的習慣會讓發生心律不整的風險降低。

網友熱議WFH讓颱風假走入歷史？ 勞動部指這事不會發生

氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上指出，烟花颱風最快今天增強為中颱，襲台機會增高，不排除從北部登陸，周四起逐漸接近，因此就有民眾開始期待是否能迎來颱風假。然而勞動部表示，就目前居家上班的勞工而言，由於沒有通勤必要，因此就算地方政府宣布放假，仍不可以此為由拒絕上班。對此，就有網友直呼「居家上班這麼好用，颱風假是不是走入歷史了？」但勞動部表示絕不會有這狀況發生，因居家辦公模式是因應防疫並非常態，雇主不能臨時、片面變更勞工提供勞務的方式。

水中屋「天空破大洞」 攝影師捕捉颱風前雨瀑壯觀奇景

嘉義縣沿海東石鄉三塊厝有間廢棄老房屋，因地層下陷被廣大水域包圍，水中屋倒影夢幻美景，吸引各地攝影師，前來守候取景，這處水...

遊覽車第二階段評鑑出爐 430家列乙等

公路總局今公布109年度遊覽車客運業評鑑作業第二階段評鑑結果，其中有430家業者被列乙等，甲等以上業者則有442家。公路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。