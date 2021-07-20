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居家辦公遇颱風應上班 勞團：邏輯沒錯、執行漏洞百出　

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今解釋，居家辦公期間若遇颱風，因沒有出勤風險，勞工須照常提供勞務，不能放「颱風假」，勞團批評勞動部邏輯雖沒錯，但思慮不周。示意圖／ingimage
勞動部今解釋，居家辦公期間若遇颱風，因沒有出勤風險，勞工須照常提供勞務，不能放「颱風假」，勞團批評勞動部邏輯雖沒錯，但思慮不周。示意圖／ingimage

烟花颱風將於今天下半天增強為中度颱風，最快明清晨發布海上颱風警報、深夜發布陸警。由於防疫三級警戒實施以來，不少民眾改為居家辦公勞動部今解釋，居家辦公期間若遇颱風，因沒有出勤風險，勞工須照常提供勞務，不能放「颱風假」。對此，有勞團批評，勞動部邏輯雖沒錯，但執行上漏洞百出，萬一勞工家裡停水、停電怎提供勞務？難道事後還要請台電、里長幫忙舉證，才不算曠職？

勞動部今指颱風假不是假，即便地方政府宣布停班，居家辦公勞工因沒有出外通勤風險，仍應照常提供勞務，該解釋隨即引起廣大勞工哀鳴，更擔心往後恢復正常上班模式，雇主也能以此為由，每逢颱風就要求勞工轉為居家辦公，每到夏天殷殷期盼的「颱風假」小確幸可能難再擁有。

對此，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，颱風假確實不是勞基法規定的假期，勞動部的邏輯並沒有問題，卻思慮不周，沒有考慮執行上遇到的狀況。他舉例，颱風天在家也不是完全沒風險，勞工必須做防颱措施，若家裡停水、停電，勞工怎麼繼續工作？這些外在因素都可能影響到工作效率。

對於勞動部宣稱居家上班的勞工若堅持要放颱風假，雇主可視為曠職，戴國榮也說，在技術認定上會衍生爭議，難道勞工要請台電、住家所在地里長幫忙舉證停電？此外，勞動部表示，日後若雇主遇颱風天就臨時要求勞工轉為居家辦公，勞工有拒絕的權利，戴國榮也批評，在現行台灣勞資關係總是「資方說了算」的狀況下，民營企業勞工哪敢拒絕？勞動部說法根本不負責任。

不過，台灣勞工陣線秘書孫友聯則認為，居家辦公遇颱風天照常上班「不構成問題」，他強調，颱風假本來就不是假的概念，若可以在家工作，不用承擔通勤風險，雇主也照常給薪水，就沒有疑慮，若大家釐清颱風假本來就不是假，或許心理會平衡一點。

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