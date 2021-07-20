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失智據點擬有條件開放 指引有望下週出爐

中央社 / 台北20日電

日照機構微解封，但失智據點不在其中，衛福部今天表示，失智據點擬有條件開放，預計以人員施打疫苗、場所空間清潔、互動安全間隔及強化監測通報加以規範，指引有望下週出爐。

全台目前有508處失智社區服務據點，今年累計服務7000多名疑似至輕度失智為主民眾，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒期間，社區存有潛在感染風險，考量失智者遵守防疫規定較有難度，衛福部長照司暫不開放失智據點，降低疫情傳播機率與規模。

失智據點是長照2.0連續性服務方案之一，提供認知功能促進、共餐及社會參與等長照初級預防服務，功能類同巷弄長照站等社區型學習場所，其所運用場地多為社區中既有醫療院所、社區活動中心、教會，使用場地大小、進出人員、服務對象活動動線及出入口等情況較多元。

日照中心以特定服務對象人數及設置標準，如機構內空間分配每名服務對象應至少有6.6平方公尺樓地板面積，與失智據點運作型態大不相同。考量失智者疾病的特殊性與配合防疫措施的可行性，失智據點恢復服務的前提，必須於維護失智者與兼顧社區感染風險，審慎評估。

衛福部長照司副司長周道君今天下午接受聯訪時表示，日照機構與失智據點不同，日照機構有設置標準，但失智據點除了空間可能與其他團體共用，甚至坪數也可能不夠大，研擬失智據點社交距離拉不開就須降載，優先收案對象資格也是指引討論範圍。

周道君說，「失智社區服務據點因應COVID-19防疫管理指引」預估下週有機會公布，指引出爐後會比照日照機構發送檢核表，供失智據點自評，包含工作人員疫苗涵蓋率、空間動線，預估指引公布、據點完成檢核表到重啟收案，大約還要再耗時一週。

針對失智據點自行完成檢核表後，衛生單位是否會採取抽查模式派員到現場複查，周道君說明，不論是日照機構或失智據點檢核表結果都需通報地方政府，地方政府可基於防疫考量，派員到現場檢視。

倘若失智據點目前所使用場所及人員資格、配置均能達到長期照顧服務法相關規定符合日照中心的標準，周道君表示，鼓勵地方政府積極輔導失智據點進而成立日間照顧中心，每時段服務人數可自15人提升至60人，擴大長照服務量能，讓更多失智民眾受惠。

失智 長照 衛福部

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