日本氣象廳預測 烟花颱風23日恐穿越北台灣

氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上指出，烟花颱風最快今天增強為中颱，襲台機會增高，不排除從北部登陸，周四起逐漸接近，因此就有民眾開始期待是否能迎來颱風假。然而勞動部表示，就目前居家上班的勞工而言，由於沒有通勤必要，因此就算地方政府宣布放假，仍不可以此為由拒絕上班。對此，就有網友直呼「居家上班這麼好用，颱風假是不是走入歷史了？」但勞動部表示絕不會有這狀況發生，因居家辦公模式是因應防疫並非常態，雇主不能臨時、片面變更勞工提供勞務的方式。

2021-07-20 16:56