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日本氣象廳預測 烟花颱風23日恐穿越北台灣
今年第6號颱風烟花正在日本沖繩縣東南方海面上朝西行進，根據日本氣象廳公布的預測路徑，烟花有可能在7月23日到24日間穿越北台灣。
根據日本氣象廳預測路徑，烟花行進路徑持續朝西行進，7月23日上午9時中心位置在台灣東部外海，接著將朝西北西穿越北台灣，預計24日上午9時中心位置在台灣海峽。
不過，中央氣象局今天預估，烟花下半天會增強為中度颱風，最快明天上半天可能發布海上颱風警報；季風低壓環流中可能有另外熱帶擾動系統發展，加上太平洋高壓，烟花是否登陸仍要觀察。
日本放送協會（NHK）報導，沖繩當地氣象台表示，烟花今天中午中心位置在南大東島南南西方160公里海面上，以每小時約10公里速度朝西北西行進。
烟花目前中心氣壓985百帕，中心附近最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。
沖繩縣大東島地方受到烟花侵襲，北大東機場上午10時過後被觀測到每秒31.9公尺的最大瞬間風速。預估7月23日前將以強烈威力接近沖繩，當地須留意暴風及大浪。
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