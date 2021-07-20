像莫拉克？烟花颱風最快明接力發海陸警 氣象局回應了

目前烟花颱風還是輕度颱風。中央氣象局說，下半天將增強為中度颱風，此外最快明天清晨發布海上颱風警報，明深夜發布陸上颱風警報。針對有氣象粉專指與2009年的88風災莫拉克颱風狀況頗類似，氣象局強調，每個颱風特性都不一樣。

根據氣象局最新觀測資料顯示，清颱烟花下午2時的中心位置在北緯24.7度，東經129.8度，以每小時14公里速度，向西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑150公里。

至於中颱查帕卡，中心位置在北緯21.5度，東經112.4度，以每小時8公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑80公里，十級風暴風半徑30公里。

氣象局簡任技正伍婉華說，烟花即將影響，預計下半天增強為中度颱風，接近台灣期間最大機會以中颱姿態影響。預計明天清晨到上午發布海警，明深夜到周四上午發布陸警。

伍婉華說，烟花環流範圍大、移動速度慢對台灣有顯著影響。下午2時在台北東方840公里海面上，最大可能往偏西方向東北方陸地跟近海方向靠近，會很接近台灣陸地。其中以周四到周六最接近，到下周日馬祖都會受影響。

伍婉華說，明後天風浪更明顯增強。北部、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島等沿海都會有長浪，明天下半天西半部、東北部沿海、馬祖澎湖有八到九級強陣風。

伍婉華說，明天受颱風外圍環流影響，北部、東半部、馬祖雲量增多，斷續有陣雨或雷雨，中南部零星降雨，大部分都午後雷陣雨，容易有短時強降雨，山區可能出現局部大雨。

伍婉華說，周四到周六中部以北、東北部、金馬有陣雨或雷雨，中部以北防局部大雨，其他各地短暫陣雨或雷雨。到了周五、六颱風直接影響，中部以北、東北部降雨時間長、雨勢大，有豪雨以上等級降雨，南部也可能出現豪雨。

至於查帕卡颱風，伍婉華說路徑緩慢往東，再往西再往南，強度會逐漸減弱，是否併入季風低壓中造成持續影響，會觀察。

針對有氣象粉專指烟花類似莫拉克？伍婉華說，根據颱風預報經驗，一個環境下有兩三個颱風出現多次，要看颱風發展，還有要看和查帕卡移動過程多靠近，是否有牽引，還有其他因素。每個颱風都有他特性，主要是留意影響狀況。

伍婉華進一步說明，目前烟花和查帕卡相距1800多公里，烟花往偏西，查帕卡偏西北西，要看查帕卡經過陸地仍然是颱風，還有未來移動過程中距離有沒有愈來愈接近，要相距在1000公里才會有牽引、藤原效應。