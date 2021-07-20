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孩子的笑容如美夢 菲國媽謝基金會助唇顎裂兒

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
1歲半住在菲律賓的拉莫斯患有唇顎裂，近期透過羅慧夫顱顏基金會的幫助下，成功接受手術。圖／羅慧夫顱顏基金會提供
1歲半住在菲律賓的拉莫斯患有唇顎裂，近期透過羅慧夫顱顏基金會的幫助下，成功接受手術。圖／羅慧夫顱顏基金會提供

1歲半住在菲律賓的拉莫斯患有唇顎裂，媽媽在生下他後因自責過度，罹患嚴重產後憂鬱症。新冠疫情之下，拉莫斯的媽媽輾轉從網路得知，台灣、菲律賓羅慧夫顱顏基金會在疫情期間合作，並提供相關協助。拉莫斯目前已順利完成第一次唇裂手術，讓他媽媽感性又興奮地向社工說：「我總算看見兒子的笑容了，美夢成真。」

缺陷發生在臉上更增加父母的自責與擔憂。羅慧夫顱顏基金會國際合作組副主任尚林告訴記者，拉莫斯在還沒接受手術前，他的媽媽罹患產後憂鬱，總不斷想「孩子患有唇腭裂，該如何是好？」低潮的情緒無限蔓延，甚至逐漸失去撫養小孩的自信。

瀕臨崩潰之際出現希望，尚林說，拉莫斯媽媽經朋友分享，向菲律賓羅慧夫顱顏基金會尋求幫助，並成功與社工取得聯繫，得到許多唇腭裂相關知識文章，除讓她重拾笑容，也深覺孩子還有希望。

尚林轉述，在社工一連串安排下，拉莫斯經過醫生診斷，確定還在黃金治療期，並預約唇裂修補手術時間。不過，當地疫情持續延燒，醫療系統嚴重癱瘓，拉莫斯第一次唇裂手術一度延期一個月，所幸迎來好消息，近期手術已經成功。

「我成為一位有自信的母親。」拉莫斯媽媽形容，手術成功猶如美夢成真，她的憂鬱症也逐漸好轉。尚林說，拉莫斯預計在今年下半年進行第二次手術，把腭裂的部分修補起來。

針對這次手術，台灣羅慧夫顱顏基金會除了補助唇腭裂手術費用之外，更在疫情中，免費提供PCR檢測。尚林指出，基金會也捐贈手術耗材、急難救助金，並舉辦線上衛教，供唇顎裂患者保健、對抗疫情的方法。

手術 疫情

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