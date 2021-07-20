快訊

奧運國手搭乘經濟艙生波 傳體育署長張少熙請辭

戴資穎所屬羽球隊住宿被批寒酸 體育署回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水中屋「天空破大洞」 攝影師捕捉颱風前雨瀑壯觀奇景

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
烟花颱風逼近，專業攝影師楊仁教中午路過水中屋，幸運地拍到水中屋「天空破大洞」雨瀑壯觀奇景美照！圖／楊仁教提供
烟花颱風逼近，專業攝影師楊仁教中午路過水中屋，幸運地拍到水中屋「天空破大洞」雨瀑壯觀奇景美照！圖／楊仁教提供

嘉義縣沿海東石鄉三塊厝有間廢棄老房屋，因地層下陷被廣大水域包圍，水中屋倒影夢幻美景，吸引各地攝影師，前來守候取景，這處水中屋被形容是「失落的人間秘境」；烟花颱風逼近，天氣變化大，專業攝影師楊仁教中午12點多，路過水中屋，幸運地拍到水中屋「天空破大洞」雨瀑壯觀奇景美照！

楊仁教拍攝雨瀑美景不是第一次，最近在太保市安仁里鄉間小路，拍攝「奇特大雨瀑」，當時天氣出現短時強降雨，楊仁教開車追逐「大雨瀑」，在嘉義高鐵站附近看到大雨瀑景象，10分鐘連跑4個點，拍下雨瀑壯觀奇景；中午他路過水上屋，又拍到「天空破大洞」雨瀑奇景，他開心說，「撿到的！」。

楊仁教說，水中屋這裡雲朵變化與水中倒影看了舒服！空曠又寧靜，每天天空變化都不一樣！「水中屋」坐東朝西，為避免逆光影響拍照效果，建議拍攝中午1點以後拍照，下午3點拍照最佳，尤其黃昏在晚霞映照下，兼具浪漫故事性，守候再久拍攝也值得。

嘉義氣象站說，雨瀑經常出現在夏天對流旺盛季節，在小區域地點出現，持續時間短，有時不到半小時就會消失，隨著對流雲層，可能又會出現在其他地區，造成局部降雨，嘉義對流旺盛，天氣乾淨，能見度好。

嘉義 奇景

延伸閱讀

影／烟花颱風撲來 近30艘遊艇上岸避難

傳奇攝影師國際大展登台 奇美博物館佈展忠於原貌

太窘的巧合！攝影師喊錯新娘名 2度叫成新郎前任的名字

烟花颱風來勢洶洶 九河局視察抽水站做好防汛

相關新聞

午後雷陣雨來了！ 8縣市大雨特報 防雷擊強陣風

中央氣象局針對八縣市發布大雨特報。受到對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日雲林以南、南投及台東地區有局部大雨發生的機...

喝了其實不會心律不整？新研究：「咖啡益處更大」

一項最新研究消除人們對「咖啡會導致心悸或心律不整」的擔憂，並證實喝咖啡的習慣會讓發生心律不整的風險降低。

年輕且豐沛的收藏之路 他30歲就已擁有近20年的收藏經歷

嚴卓偉是如此年輕，看到他怎麼都不會將他與古董聯繫在一起。他沉靜甚至寡言，只有聊起紫砂，才發現他是可以滔滔不絕到讓人插不進話的人。

水中屋「天空破大洞」 攝影師捕捉颱風前雨瀑壯觀奇景

嘉義縣沿海東石鄉三塊厝有間廢棄老房屋，因地層下陷被廣大水域包圍，水中屋倒影夢幻美景，吸引各地攝影師，前來守候取景，這處水...

重度憂鬱患者治療新選擇 奇美醫院嘗試重覆經顱磁刺激

台南市一名18歲的少女罹患憂鬱症，有多次自傷行為，但藥物治療效果卻不明顯，患者坦承不喜歡吃藥，經與醫師討論，嘗試「重覆式...

日本樂桃航空官方商品 現在台灣也買得到

日本樂桃航空宣布，即日起開放全球125個國家及地區可海外購買其線上商城「PEACH SHOP ONLINE」中販售的商品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。