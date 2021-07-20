水中屋「天空破大洞」 攝影師捕捉颱風前雨瀑壯觀奇景

嘉義縣沿海東石鄉三塊厝有間廢棄老房屋，因地層下陷被廣大水域包圍，水中屋倒影夢幻美景，吸引各地攝影師，前來守候取景，這處水中屋被形容是「失落的人間秘境」；烟花颱風逼近，天氣變化大，專業攝影師楊仁教中午12點多，路過水中屋，幸運地拍到水中屋「天空破大洞」雨瀑壯觀奇景美照！

楊仁教拍攝雨瀑美景不是第一次，最近在太保市安仁里鄉間小路，拍攝「奇特大雨瀑」，當時天氣出現短時強降雨，楊仁教開車追逐「大雨瀑」，在嘉義高鐵站附近看到大雨瀑景象，10分鐘連跑4個點，拍下雨瀑壯觀奇景；中午他路過水上屋，又拍到「天空破大洞」雨瀑奇景，他開心說，「撿到的！」。

楊仁教說，水中屋這裡雲朵變化與水中倒影看了舒服！空曠又寧靜，每天天空變化都不一樣！「水中屋」坐東朝西，為避免逆光影響拍照效果，建議拍攝中午1點以後拍照，下午3點拍照最佳，尤其黃昏在晚霞映照下，兼具浪漫故事性，守候再久拍攝也值得。

嘉義氣象站說，雨瀑經常出現在夏天對流旺盛季節，在小區域地點出現，持續時間短，有時不到半小時就會消失，隨著對流雲層，可能又會出現在其他地區，造成局部降雨，嘉義對流旺盛，天氣乾淨，能見度好。