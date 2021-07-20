影／烟花颱風撲來 近30艘遊艇上岸避難
輕度颱風烟花撲向北台灣，基隆市停泊在碧砂漁港堤岸的小型遊艇船主，今天聯合委由吊車把近30艘遊艇吊上岸，集中安置在陸地，避免在颱風來襲時，海浪越堤讓遊艇受損。
中央氣象局今天上午8點發布烟花颱風中心位置在北緯24.5度，東經130.8度，以每小時17公里速度，向西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，7級風暴風半徑120公里，路徑潛勢預報顯示23日白天從宜蘭登陸。
面對颱風形同直撲而來，基隆漁民已展開防颱作業。長潭里漁港避浪效果較差，漁民陸續將漁船移往八斗子漁港停泊。八斗子漁港的漁船主也加強繫纜，確保漁船不會颱風來襲時受損。
碧砂漁港靠近外提的錨泊區，颱風來襲時，海浪可能越過防波堤打進港內。原本停泊在堤岸的近30艘小型遊艇，今天聯合委由吊車吊上岸。至於比較大一點的遊艇，會移往碧砂漁港相對平穩水域停泊避颱。
每艘小型遊艇吊泊費用2000元，包括先吊上岸，颱風過後再吊放水面。遊艇船主評估，颱風過境可能會影兩三天的時間，颱風來襲難以到漁港照顧遊艇，吊上岸比較安心。
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