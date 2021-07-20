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傳奇攝影師國際大展登台 奇美博物館佈展忠於原貌

中央社 / 台南20日電

英國V&A博物館世界巡迴展「蒂姆．沃克：美妙事物」將於31日在奇美博物館登場，館方今天釋出部分作品照片讓台灣民眾先睹為快，並揭露佈展難度，盼呈現忠於原貌的國際大展。

奇美博物館配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第3級警戒，自5月18日起休館近2個月後，13日起開放每日限額預約入館，在全球巡迴引起熱議的重量級展覽「蒂姆．沃克：美妙事物」（Tim Walker:WonderfulThings）也將依原定時間於31日登場。

奇美博物館指出，此次展覽是全球指標博物館V&A（Victoria and Albert Museum）所策劃的特展，展出傳奇攝影師蒂姆．沃克的職涯重要創作，以及從V&A藏品獲取靈感的十大系列新作等，作品中的入鏡者都是名人，這些名人不僅擺姿勢拍照，更是融入情境進行「角色扮演」。

奇美博物館指出，今天公布的作品照片中可見知名女星蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）的身影，在沃克的安排下化身英國詩人伊迪．西特維爾夫人，並與沃克前往詩人家族於17世紀建造的莊園中拍攝。展覽中還能一睹其他巨星丰采，如妮可基嫚（Nicole Kidman）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等，民眾可欣賞沃克如何激發出這些大明星的不同面貌。

奇美博物館指出，受疫情影響，V&A與Tim Walker團隊無法來台，館方必須依照V&A設定的展覽邏輯規劃展示空間，提供清楚詳細的空間平面配置圖、立面圖，以及展櫃、燈光分解示意圖，製圖人員畫了逾百張圖，經過多次討論修改後確定圖面，再按圖佈展，將各種不確定因素降到最低，盼讓台灣民眾欣賞到忠於原貌的國際性大展。

奇美博物館 疫情

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