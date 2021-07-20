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烟火不排除登陸菜價先喊漲 高麗菜漲幅高

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
高麗菜價在10天內從每公斤均價30元上漲到45元，最高50元，漲幅達成三成。記者簡慧珍／攝影　
高麗菜價在10天內從每公斤均價30元上漲到45元，最高50元，漲幅達成三成。記者簡慧珍／攝影　

烟火颱風接近，已經下跌的菜價在預期心理之又走揚，其中高麗菜一路漲到45至50元之間；溪湖鎮果菜市場今天表示，平地高麗菜的產季已經結束，高山高麗菜因氣候炎熱而「不好種」，導致價格高漲，重回年初百元高麗菜的高檔行情。

梅雨季節結束到本月上旬，蔬菜批發均價一度站上每公而34元的高價，上周開始逐步下降，最低價來到26元，因氣象預報烟火颱風轉為中颱及不排除登陸，在預期心理之下，菜價又上漲，今天回到每公斤均價28元。

溪湖鎮果菜市場指出，除了配菜類、香料類的韭菜、芹菜和紅辣椒，一直每公斤均價在百元以上，其餘蔬菜價格已略微降價，小白菜、青江菜均價15元至20元，空心菜35元至40元，絲瓜、冬瓜等當季瓜類蔬菜18元至30元，唯有高麗菜價不但沒便宜，已從35元上漲到45元至50元。

大宗平地高麗菜產季結束，現在市場批發交易的都是高山高麗菜，約八成可以賣到上價每公斤45元以上。高麗菜口感清脆、耐久放，夏季放置陰涼處也能放好幾天，是相當受國人歡迎的大宗蔬菜，高麗菜價高居不下，賣到零售市場每顆動輒80、90元，稍大顆的破百元，菜販對切半顆賣55元至70元，貴到讓消費者相當有感。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文說，梅雨季節過後復耕的葉菜原本預計近日採收上市，彌補雨後災損蔬菜供貨的缺口，萬一颱風來了，蔬菜受損傷，高山高麗菜因天候不良無法順利運到平地，菜價又要波動，消費者要吃便宜蔬菜還得等一等。

高麗菜 菜價 颱風

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