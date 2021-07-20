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網友熱議WFH讓颱風假走入歷史？ 勞動部指這事不會發生

聯合新聞網 / 綜合報導
烟花颱風有侵台機率。圖／氣象局
烟花颱風有侵台機率。圖／氣象局

氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上指出，烟花颱風最快今天增強為中颱，襲台機會增高，不排除從北部登陸，周四起逐漸接近，因此就有民眾開始期待是否能迎來颱風假。然而勞動部表示，就目前居家上班的勞工而言，由於沒有通勤必要，因此就算地方政府宣布放假，仍不可以此為由拒絕上班。對此，就有網友直呼「居家上班這麼好用，颱風假是不是走入歷史了？」但勞動部表示絕不會有這狀況發生，因居家辦公模式是因應防疫並非常態，雇主不能臨時、片面變更勞工提供勞務的方式。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，就現在居家上班的情況而言，勞工沒有通勤的風險，不可以「颱風停班」為由拒絕提供勞務，若勞工仍堅持要放颱風假，雇主可視為曠職。但黃維琛也補充，若是勞雇雙方經過協議，認為在颱風假期間沒有必要提供勞務時，仍然可以自行約定放颱風假或出勤。

對此，就網友在PTT以「颱風假是不是走入歷史了？」為題發文詢問，就算颱風來勢洶洶，大家還是可以居家上班，沒居家上班的都算曠職，這樣的情況不禁讓他直言「居家上班這麼好用，颱風假是不是走入歷史了？」

他更補充道，假如家中不小心停電、淹水、玻璃被吹破等等災情，都要另外舉證或請假並經老闆批准才生效，不然也是算曠職會影響考績和全勤。

此文一出，不少網友認同原PO的看法，「知道居家上班的好，之後肯定有台灣玩法」、「基本現在能WFH的職位，以後沒假了」、「以後颱風快來，老闆就跟你約定準備居家上班，颱風來就都能繼續上班啦」、「從現在開始颱風天就是WFH」、「太小看台灣老闆了，當天早上跟你約定不行？」、「依照老闆的尿性，以後颱風假能WFH的就WFH」。

但也有人認為颱風假只有台灣在實施而已，也應該換個方式了，「反正也只有台灣在放，黨國遺毒，早該改了」、「貪這一天假幹嘛，自己當老闆不是更好」、「住市區的哪次颱風天百貨公司不是人滿為患，捫心自問放颱風假真的有在防災嗎」。

而對於勞工擔心颱風假小確幸將消失，怕雇主往後遇颱風就要求勞工轉為居家辦公，勞動部則指出絕不會有這狀況發生，目前台灣是為因應疫情而施行三級警戒，勞資雙方才約定工作型態轉為居家辦公，但往後若恢復到公司上班的模式，雇主不能臨時、片面變更勞工提供勞務的方式，必須經過勞工本人同意，勞工若不願意也可提出異議，拒絕接受變更。

颱風假 居家上班 勞動部 疫情 烟花颱風

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