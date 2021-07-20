烟花颱風可望補滿石門水庫？北水局：需保留防洪空間

烟花颱風將轉中颱，逐漸朝台灣逼近。目前石門水庫蓄水率為76.8%，外界關心若颱風過境，有無機會將水庫補滿？北水局副局長郭耀程表示，根據氣象局預測資料，這次颱風預計可累積150毫米到200毫米降雨，將水庫補滿會是目標，但仍需保留防洪空間，避免洩洪後的洪峰導致水位暴漲。

目前石門水庫水位239.19公尺、蓄水率76.8%，水量約15568萬立方公尺，北水局表示，若以每天供應90萬立方公尺計算，可支應150天以上用水，只要颱風在這150天中能帶進豐沛雨水，於10月前浥滿水庫，明年就不用擔心3到5月缺水。

郭耀程說，目前蓄水率剩餘約20%將用作防洪空間，當颱風帶來大洪水時，這些空間可讓水庫操作者安排洩洪時機，以避免洩洪後的洪峰，與同是淡水河系的翡翠水庫洩洪洪峰同時抵達河口，如再遇上大潮，淡水河河口勢必水位暴漲，而危及河岸兩旁居民。

而過去受限於水庫水位條件無法完成的分層取水供下層取水口，已在6月8日完成，郭耀程表示，這次若颱風來襲，當水庫上游大量泥沙流至庫區，影響到石門大圳取水的濁度時，就會開啟分層取水設施進行高層水源供水；不過今年5月貫通的阿姆坪防淤排砂工程仍暫時不會啟用，預計明年中正式竣工後，才會正式投入排淤工作。