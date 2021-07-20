KAKAO FRIENDS旗下便當盒餐具出包 不耐酸遭食藥署退運

喜愛Kakao Friends萊恩（RYAN）的朋友注意了！衛福部食藥署公布最新邊境查驗不合格名單，中國進口的「萌趣便當盒_Ryan」也入列。產品內附的塑膠湯匙及筷子因溶出試驗不符規定，全數遭退運或銷毀。

食藥署公布八項變靚查驗不合格名單，包括宏都拉斯進口的冷凍去骨牛肉、智利鮮蘋果、越南進口的Bao Ngoc辣椒粉等，分別因農藥殘留或動物用藥殘留不合格而違規。

其中，大元事業股份有限公司自中國進口的「萌趣便當盒_Ryan」，因便當盒上面的人物為Kakao Friend旗下的人物獅子，深受喜愛。

但產品以4％的醋酸，在攝氏60度進行溶出試驗30分鐘，湯匙和筷子的蒸發殘渣值分別為122 ppm及100 ppm，超過合格標準為30 ppm以下。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這是模擬食品器具承裝酸性食物的狀態，若蒸發殘值超標，代表品質不佳。這批產品共50件，製造商為「KAKAOIX CORP.」，全數遭退運或銷毀。而這是廠商半年來第一次違規，因此將提高抽驗比例到20％至50％。

宏都拉斯進口的冷凍去骨牛肉則因乙型受體素類多重殘留分析，檢出齊帕特羅（zilpaterol）0.002 ppm，1萬5445多公斤遭退運、銷毀。