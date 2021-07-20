聽新聞
test
0:00 / 0:00
KAKAO FRIENDS旗下便當盒餐具出包 不耐酸遭食藥署退運
喜愛Kakao Friends萊恩（RYAN）的朋友注意了！衛福部食藥署公布最新邊境查驗不合格名單，中國進口的「萌趣便當盒_Ryan」也入列。產品內附的塑膠湯匙及筷子因溶出試驗不符規定，全數遭退運或銷毀。
食藥署公布八項變靚查驗不合格名單，包括宏都拉斯進口的冷凍去骨牛肉、智利鮮蘋果、越南進口的Bao Ngoc辣椒粉等，分別因農藥殘留或動物用藥殘留不合格而違規。
其中，大元事業股份有限公司自中國進口的「萌趣便當盒_Ryan」，因便當盒上面的人物為Kakao Friend旗下的人物獅子，深受喜愛。
但產品以4％的醋酸，在攝氏60度進行溶出試驗30分鐘，湯匙和筷子的蒸發殘渣值分別為122 ppm及100 ppm，超過合格標準為30 ppm以下。
食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這是模擬食品器具承裝酸性食物的狀態，若蒸發殘值超標，代表品質不佳。這批產品共50件，製造商為「KAKAOIX CORP.」，全數遭退運或銷毀。而這是廠商半年來第一次違規，因此將提高抽驗比例到20％至50％。
宏都拉斯進口的冷凍去骨牛肉則因乙型受體素類多重殘留分析，檢出齊帕特羅（zilpaterol）0.002 ppm，1萬5445多公斤遭退運、銷毀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言