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血氧機及快篩試劑尚未開放網路販售 消保處籲謹慎消費

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

防疫期間，酒精、醫療用血氧機及新冠肺炎家用快篩試劑等防疫類商品的需求激增。行政院消保處今天指出，針對民眾反映及主動查核方式發現疑似違規案件，移請食藥署、調查局及公平會查處共30件，提醒消費者謹慎消費。尤其現階段衛生福利部尚未開放醫療用血氧機及快篩試劑得於網路販售，消費者更應避免於網路購買。

消保處指出，酒精商品可分為藥用酒精及一般酒精商品兩類。其中藥用酒精係屬乙類成藥，業者須經衛生主管機關核准登記並領得許可執照始得販售。而醫療用血氧機及快篩試劑屬醫療用品，業者則須取得醫療器材販售許可證方能銷售。

消費者在選購上述防疫商品時，應注意有無相關登記證明文件及許可字號。此外，現階段衛生福利部尚未開放醫療用血氧機及快篩試劑得於網路販售，消費者更應避免於網路購買，才不致權益受損。

消保處表示，有關醫療用血氧機及快篩試劑，非經主管機關核准登記並領得許可執照而販售，或逕自於網路販售者，將移請食藥署查處；經食藥署認定違反醫療器材管理法第13條第1項規定後，將依同法第70條第1項第1款規定處3萬元以上100萬元以下罰鍰。

香港消委會及美國FDA皆曾發現部分酒精及乾洗手商品含有甲醇。消保處表示，選購市售防疫商品，應注意其標示是否確實，切勿購買標示不清或來路不明的商品；如有疑慮，消費者可貨比三家，謹慎防疫、聰明消費。

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