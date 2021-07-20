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烟花颱風具2大威脅要件 鄭明典：可能很可怕 準備防災模式

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烟花颱風具2大威脅要件 鄭明典：準備防災模式

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局長鄭明典說，要大家準備開啟颱風防災模式。聯合報系資料照
中央氣象局長鄭明典說，要大家準備開啟颱風防災模式。聯合報系資料照

「準備了，颱風防災模式」。中央氣象局局長鄭明典在臉書喊話，要民眾繃緊神經注意颱風動態。他說，烟花颱風因為移動慢、外圍環流又大，威脅就很大。

鄭明典稍早在臉書上表示，烟花颱風北邊的高氣壓，發展得很深厚，颱風會偏西行。因此他提到一個颱風防災的經驗，颱風一慢、影響就大，颱風強度反而不是那麼關鍵。再加上，南方查帕克颱風的低氣壓特徵，已有低層南方水氣被北推到臺灣附近，所以，要請大家密切注意氣象局發布的颱風消息。

鄭明典也說，烟花颱風約略在中央主低壓環流圈的北側，烟花北方的高氣壓強勢發展並不是巧合，而是氣流的動力特性使然。查帕克則約略位於圖中左下角的低壓範圍內，因為有動力條件的支持，查帕卡縱使受陸地影響，它的結構還是發展得很完整。他也示警，未來可能會有另一個低壓醞釀。

鄭明典接受本報採訪時坦言，這次烟花颱風有可能很可怕，因為移動慢、外圍環流大，威脅就很大。路徑如果在花蓮以南，中央山脈會檔，但現在路徑偏北邊，就沒有阻擋，就容易跑到西邊來，防災重點會在西半部，尤其山區。

氣象局也說，查帕卡颱風已轉中颱，烟花颱風則預計下半天轉為中颱、最快明天清晨發布海上颱風警報，此外不排除有其他熱帶擾動形成。烟花環流大、移動速度不快，將對台灣造成影響，以周四到周六最接近。目前正往西移動，可能接觸東北角陸地，或是到近海，預計各地有雨。其中周五、周六中部以北、東北部、甚至南部都要防豪雨。

烟花颱風 鄭明典 氣象局

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