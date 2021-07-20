環團曝台灣珊瑚白化危機 10株有6株未能完全復原

台灣鄰近海域珊瑚在2020年夏天面臨嚴重白化威脅，環團綠色和平組織發起「光影珊瑚」監測計畫，歷時6個月於墾丁、小琉球、綠島結合潛水社群記錄10株珊瑚復原狀況並製成縮時紀錄片；其中發現，10株中有6株未能完全復原。

專案負責人邱聰榮表示，10株珊瑚近半數在白化後難以自行復原，隨即被藻類覆蓋、瀕臨死亡，顯示海平面以下的氣候危機持續嚴峻。

為了紀錄珊瑚白化後的復原情況，並觀察白化對於珊瑚繁殖的影響，綠色和平團隊於2020年10月至2021年4月間，陸續在小琉球、綠島、墾丁監測10株目標珊瑚，蒐集超過90張珊瑚監測影像，並製成縮時影片。

根據紀錄結果，10株中有6株未能完全復原，本體或周遭覆蓋藻類。其中，位於綠島石朗一株大型棘杯珊瑚及小琉球破沈船的柱狀珊瑚群，從白化逐漸瀕臨死亡；另一株位於小琉球厚石的大型微孔珊瑚則大致從白化中恢復、周遭珊瑚則瀕臨死亡。

海生館研究員樊同雲以「珊瑚園藝」方式復育珊瑚，將健康的珊瑚移植到藻類已覆蓋的珊瑚上，並持續觀察及清理珊瑚生長環境。樊同雲說，珊瑚復育工作相較其他生態系更困難且昂貴，因此應以保育優先，預防勝於治療；同時呼籲屏東縣政府及中央單位加強保護小琉球珊瑚生態。

海生館館長陳啟祥表示，全世界有四分之三的魚類生長在珊瑚礁、其生物多樣性高，而珊瑚對環境變化十分敏感，也成為科學家觀察海洋環境健康的指標；中央研究院生物多樣性研究中心榮譽研究員邵廣昭說，若能為珊瑚建立海洋保護區，讓珊瑚健康地發揮固碳的功能，有助於減緩氣候變遷。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）珊瑚礁監測計劃，2020年8月間對台灣南部珊瑚發出最嚴重的二級白化警告（Alert 2）；去年中研院研究團隊也發現，台灣近海珊瑚遭遇史上最大的珊瑚白化危機，肇因於2020年沒有颱風攪動海面，較高溫的海水讓珊瑚持續處於「發燒中」的不健康狀態。