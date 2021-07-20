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幫軌道量體溫…台鐵設智慧軌溫監測系統 超過50度就預警

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
為避免路線因軌溫異常升高，致發生軌道挫屈，台鐵6月底前已於各工務段、工務分駐所全面設置智慧軌溫監測系統。圖／台鐵提供
為避免路線因軌溫異常升高，致發生軌道挫屈，台鐵6月底前已於各工務段、工務分駐所全面設置智慧軌溫監測系統。圖／台鐵提供

盛暑已屆，各地動輒36度高溫台鐵說，為避免路線因軌溫異常升高，致發生軌道挫屈，6月底前已於各工務段、工務分駐所全面設置智慧軌溫監測系統，有效監控鋼軌因溫度異常升高造成鋼軌挫屈行車事故發生。

台鐵說，工務段值班室可透過遠端監視軟體，將轄區內各工務分駐所的軌溫監控電腦畫面即時同步顯示於值班室電腦桌面，上班時間責由各分駐所派員監看，下班時間則由段值班人員監看，軌溫一旦超過50度時，即採相對應管制作為，除有專人持續監看外，同時也同步通知分駐所派員隨乘機車巡查路線，以防止行車事故發生。

台鐵說，副局長陳仕其日前抽查高雄工務段、台南工務分駐所軌溫監測情形及通報機制落實狀況，希望透過鋼軌高溫處置標準作業程序所制訂預警值、警戒值、行動值管理方式，並採取適當對應管制作為，進而有效達到行車安全提升之目的。

台鐵 高溫

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