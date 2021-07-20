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台北廣播電臺「跨世代對談」：明華園兩代舵手談傳承

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
公民總主筆「跨世代對談–大團長與小女兒」特別節目，主持人于國華(右)與陳昭賢(中)、陳勝福(左)合影。 圖/台北廣播電臺提供
公民總主筆「跨世代對談–大團長與小女兒」特別節目，主持人于國華(右)與陳昭賢(中)、陳勝福(左)合影。 圖/台北廣播電臺提供

家人的愛可以超越鴻溝，連結不同世代。明華園總團團長陳勝福、風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢，父女難得同臺，他們將在台北廣播電臺「公民總主筆于國華時間」節目中，討論家族接班與傳承；趣味橫生及動人的對談將於7月20日晚上6時播出。

陳勝福30歲不到，從父親手中接下明華園；同樣30歲年紀，陳昭賢被指定為第三代接班人。明華園家族傳承五代、開枝散葉，因為歌仔戲而堅強凝聚。

陳昭賢坦承「以前和爸爸不熟」，因為陳勝福從早到晚忙於工作。自從參與團務，終於了解爸爸的辛苦，「這十幾年我們一起工作，比較熟了」她說。

陳勝福與陳昭賢這對父女各自有著多重的身分和角色，關於明華園和傳統戲劇的未來發展、以及父女兩代之間的想法差異，在這場「大團長與小女兒」對談，兩人究竟會在節目現場碰撞出甚麼樣的精彩火花？

以上節目的影音內容可在《公民總主筆》臉書粉絲專頁及YouTube「臺北電臺93.1」中收看；除此之外，臺北廣播電臺更提供多元收聽管道，除了FM93.1、AM1134以及官網之外，聽眾朋友也可以下載「愛台北」APP之後點選臺北廣播電臺的選項，隨選收聽60天以內的精彩節目。

明華園 歌仔戲

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