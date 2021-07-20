烟花颱風最快明晨海警…暴風圈恐觸陸 氣象局示警防豪雨

查帕卡颱風已轉中颱，烟花颱風則預計下半天轉為中颱、最快明天清晨發布海上颱風警報，此外不排除有其他熱帶擾動形成。中央氣象局示警，烟花環流大、移動速度不快，將對台灣造成影響，以周四到周六最接近，也可能接觸東北角陸地，預計各地有雨，其中周五、周六中部以北、東北部、甚至南部都要防豪雨。

氣象局簡任技正伍婉華說，今天依舊大部分地區晴朗炎熱，中午後有午後雷陣雨，留意短時強降雨。烟花外圍環流從明天開始影響，環流大、移動速度不快，將對台灣造成影響。

伍婉華說，烟花和查帕卡目前環境在南海到日本東南方海面季風低壓中間，不排除還有其他熱帶擾動發展。大低壓帶本身環流是否形成熱帶擾動系統，還有北方太平洋高壓勢力強弱，加上颱風逐漸接近陸地影響，都會影響颱風移動風向改變。

伍婉華說，烟花上午8時在台北東方940公里海面上，以偏西方向移動，往北部陸地靠近，未來往北部陸地或是近海方向移動。最可能路徑顯示，周四開始到六最接近，下周日馬祖地區也會受影響，颱風持續增強，預估下半天增強為中度颱風。

至於查帕卡，伍婉華說，已經增強為中度颱風，上午8時在鵝鑾鼻位置西南方870公里海面上，未來向北緩慢移動，接著往西移動。查帕卡後來是否減弱或是併入季風環流中接續影響天氣，會持續觀察。

伍婉華說，颱風外圍環流明天開始影響，但今天風浪先受影響，台灣附近風浪增強，北部、東半部、綠島蘭嶼、馬祖等一連幾天有長浪現象，加上剛好碰上大潮，注意海水倒灌，各低窪海域注意。

伍婉華說，今天仍是高溫，中午前後、金門、新北、桃園、新竹、宜蘭、花蓮有36度高溫，新北還是第六天出現36度高溫，中南部34度，馬祖澎湖都在32度左右。此外也要留意午後雷陣雨，帶來短延時強降雨，有閃電雷擊強陣風，山區出現局部大雨。

伍婉華說，未來天氣，颱風外圍環流明天影響，北台灣、馬祖雲量比今天多，斷續有短暫陣雨或雷雨，各地中午後有午後雷陣雨。周四到周六颱風最接近，金馬、中部以北、東北部防大雨，各地會有陣雨或雷雨，周五到周六中部以北、東北部甚至南部山區可能有豪雨。馬祖則影響到下周日。

伍婉華說，烟花預計下半天增強為中颱，預計明天清晨到上午發布海上颱風警報。颱風往東北角路徑靠近，最可能路徑是接近近海或是東北角陸地。

至於兩個颱風是否牽引作用？伍婉華說，烟花和查帕卡相對距離1900公里，一個偏西一個往西北西方向移動，要看查帕卡有沒有維持颱風強度，在愈來愈近情況下，相聚1000公里左由時，若強度維持，確實可能有牽引狀況。