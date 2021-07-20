聽新聞
test
0:00 / 0:00
查帕卡搶先烟花升級中颱 氣象局估烟花下半天轉中颱
目前台灣雙颱共舞，根據中央氣象局最新資料顯示，查帕卡已經在上午8時升級中度颱風。烟花則維持輕度颱風。中央氣象局說，預估烟花下半天會轉中颱。
根據氣象局資料顯示，今天上午8時，烟花颱風中心位置在北緯24.5度，東經130.8度，以每小時17公里速度，向西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑120公里。
查帕卡中心位置則在北緯21.3度，東經112.4 度，以每小時5公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑80公里，十級風暴風半徑30 公里。
氣象局簡任技正伍婉華說，查帕卡未來是否減弱或是併入季風環流中影響環境，會繼續觀察。至於烟花，外圍環流周三開始影響，周四到周六影響，環流大、移動速度不快，對環流造成影響。未來往北部陸地或是近海方向移動。此外，預計下半天增強為中度颱風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言