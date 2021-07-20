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查帕卡搶先烟花升級中颱 氣象局估烟花下半天轉中颱

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
查帕卡上午8時升級中度颱風；烟花則還是輕颱。圖／氣象局
查帕卡上午8時升級中度颱風；烟花則還是輕颱。圖／氣象局

目前台灣雙颱共舞，根據中央氣象局最新資料顯示，查帕卡已經在上午8時升級中度颱風。烟花則維持輕度颱風。中央氣象局說，預估烟花下半天會轉中颱。

根據氣象局資料顯示，今天上午8時，烟花颱風中心位置在北緯24.5度，東經130.8度，以每小時17公里速度，向西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑120公里。

查帕卡中心位置則在北緯21.3度，東經112.4 度，以每小時5公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑80公里，十級風暴風半徑30 公里。

氣象局簡任技正伍婉華說，查帕卡未來是否減弱或是併入季風環流中影響環境，會繼續觀察。至於烟花，外圍環流周三開始影響，周四到周六影響，環流大、移動速度不快，對環流造成影響。未來往北部陸地或是近海方向移動。此外，預計下半天增強為中度颱風。

烟花颱風 氣象局 西進

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