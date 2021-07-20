需求大增豬價持續攀升 農委會：中元後慢慢舒緩

因為疫情推高了國產豬肉的需求，近期豬價翻揚，19日豬價每公斤平均批發價86.47元，早突破農委會設定監控的豬價綠燈區85元；農委會表示，周末屠宰少才會價格特別高，現階段毛豬價格高漲、但生產成本也高漲，因此價格還在可接受範圍，推估中元後才會稍趨緩。

根據最新出爐的養豬調查統計，2020年5月底，國內的養豬場為6359場，毛豬在養頭數為547.3萬頭，分析過去五年的趨勢變化，從民國106年5月份，養豬場7436場，至今幾乎年年下滑，五年來減少了1077場養豬場，減少幅度約14%；農委會表示，戶數減少是必然，環保法規嚴格，壓力大，不少小豬場因此收起來。

農委會副主委黃金城表示，幾年前開始，養豬戶就開始慢慢的減少，很多小豬場都收起來了，主要是因為環保的壓力很大，頭數略少，這陣子市場供應不是非常足夠，以現在的豬肉價格，以往從清明節到中元節的這段時間，是豬肉供應最吃緊的時候，他推估，中元節過後就會慢慢舒緩。

17日國內毛豬價格創下每公斤平均批發價88.2元的高點；黃金城說，週六原本就是一周內屠宰量最少的時候，大多數屠宰場都沒有屠宰，屠宰量約1.5、1.6萬頭，因此價格會顯得更高；但平時供應約2.2萬頭以上，這個毛豬供應量稍有不足，但應該還好，年初的寒流造成小豬下痢(PED)，有些大型養豬場損失慘重，多少也會影響到現階段的毛豬供應。

他表示，今年上前半年進口豬肉量也沒有減少，加上中元前的需求高峰已起，因此高豬價至少會維持到中元節後，也許中秋節還會有另一個小高峰，但不會比中元節高，再接下來到年底都是傳統的肉品消費淡季，；屆時會回到消費者有感的價位。他認為，這陣子豬價對消費者來說是貴了，但也必須考量飼料成本的高漲，以玉米為例，從每公斤6元漲到9.8元，毛豬飼養成本墊高非常多，因此現在毛豬批發價格80多元，還是可接受範圍。

雲林肉品市場總經理黃加安分析，下半年假設疫情解封，後疫情時代，頭數維持現在的頭數，以目前的毛豬自給率加上一年約10萬公噸的進口量，供應是足夠的，豬價上揚但不見得會增養，主要是因為飼料成本提高，過去若投入300、500萬能賺的錢，現在可能要投入700萬才能賺到，成本增加表示風險也會提高，但他推估，下半年會增加進口豬的數量趨緩豬價高漲的壓力，加上中元、中秋兩個大節日過後，肉豬頭數供應量增加，價格就會往回走。