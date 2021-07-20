好威！ 三級警戒禁群聚遊玩 這五縣市遊客人次卻正成長

受到疫情影響，全國疫情警戒從5月中旬開始升高到三級，由於各大觀光景點賣店不開放，也讓觀光旅宿業備受影響，如今交通部觀光局5月各縣市觀光遊憩據點遊客人次統計分析出爐，其中又以彰化、新竹、新北相較於去年同期的衰退情況最嚴重，遊客人次衰退比例高達4、5成；反觀屏東、宜蘭，以及離島的澎湖、金門、馬祖都是正成長。

對此，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰分析，去年疫情爆發後，4月是國旅最低點，5月才開始逐漸回升，推測是因為屏東、離島等地的旅遊距離較遠，國旅復甦較慢，相較於今年三級警戒後的遊客人數，才會顯得正成長。

根據觀光局統計，今年5月全台遊憩據點的遊客總人次為1.15億餘人次，相較於去年同期衰退約21.8％，和前年同期，則是衰退約五成。

若以各縣市來看，則是彰化縣衰退比率最高，其五月遊客人次僅剩約21萬，相較於去年同期衰退超過五成七；其次是新北市衰退四成六、新竹縣衰退4成、台南市衰退三成五、新竹市衰退三成四。

至於屏東、宜蘭則是正成長，其中屏東今年五月遊客人次相較於去年成長約一成四、宜蘭成長一成；離島部分，包括澎湖、金門、馬祖都呈現翻倍成長，其中又以金門成長幅度最驚人，高達190％。

黃正聰表示，儘管全國疫情警戒最早是由雙北率先實施，且疫情也都是以北部為主，但旅遊人次的衰退卻不分南北。

不過隨著近期國內疫情趨緩，中央也在討論振興方案。對此，黃正聰認為，現在確實是討論時機，不過對於觀光旅遊業來講，實際振興上路的日子恐怕暑假機會不大，因為現在雖然疫情趨緩，但仍有確診案例，也有很多是不明感染源，換句話說，疫情還是不穩定，即便解封也還是需要一段觀察期，若想要在暑假國旅旺季就展開觀光業振興的機率應該不大。