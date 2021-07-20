歷時14年、砸近3億 全台鄉鎮自動氣象站網終於完成

守護臺灣 ，鄉鎮氣象站網終於完成。中央氣象局說，歷時14年，投入近2億9千萬元，建置完成全台鄉鎮自動氣象站網，汰換及增設共計576座自動觀測站，包含雨量站139座，氣象站437座，使得全台觀測站平均設置密度由原來的10公里加密至8公里，更有效地發揮監測與蒐集鄉鎮尺度的天氣觀測資料綜效。

氣象局說，台灣地形複雜陡峻、河川短促，經常因豪雨而引發洪水、土石流、坍方等災害。為有效掌握中小尺度劇烈天氣引發的災害，自74年起逐步編列預算以建置全國雨量自動觀測站網，結合無線電通訊及電腦硬軟體資訊科技，建立一套24小時監控全台氣象資料的系統，至94年已建置計376座自動觀測站，包含雨量站257座，氣象站119座；復於95至去年間，分區逐步汰換老舊設備與增設自動觀測站，同時配合鄉鎮尺度預報技術的發展，將原僅以觀測雨量為主的雨量站，逐步升級為以溫、濕、氣壓及風速觀測為主的多用途氣象站，平均測站密度加密至8公里，使得我國自動觀測網之基礎氣象觀測設施更加完善。

氣象局說，所蒐集觀測資料，不僅可提升該局在天氣監測與預報作業方面之效能，對於例如花東縱谷高溫，新北、宜蘭及屏東山區雨量及恆春半島落山風等，受地形影響地區的天氣變化，可以更精確的掌控，適時對颱風及地形性豪雨等災害性天氣發出警特報，提供相關單位做為防救災應變決策有效參據，此外尚可提供該局及學術單位進行科學和技術研發之用，以持續提升預報準確率，減少災害損失，讓社會大眾能生活得更安心。

氣象局進一步表示，該自動氣象站網雖然已建置完成，其中仍有許多觀測站位於交通不便或地形崎嶇之處，為維護站網觀測資料之品質及穩定傳輸，仍需投入一定的資源，該局將持續運用新的觀測及通訊科技，提供方便、即時、精確的天氣監測資訊，充分支援防災、減災及跨領域的應用，以滿足社會大眾的殷切需求。