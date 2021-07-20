沒出門沒危險！勞動部：居家上班遇颱風 仍須照常上班

烟花颱風預計今天增強為中颱，最快明天下半天發布海警，後發布陸警，估周四到周六最靠近台灣。由於防疫三級警戒目前尚未降級，不少民眾仍在居家辦公狀態，勞動部今解釋，勞工可不用颱風天出勤是基於人身安全考量，但居家上班的勞工不用出門，不會有出勤上的危險，因此仍需照常提供勞務。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，勞基法本來就沒有「颱風假」的概念，勞動部先前訂定「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，規定若勞工居住地、上下班必經地、工作地任一地點縣市政府宣布停班時，勞工可不出勤，雇主不得要求勞工以事假、特休假等假別處理，也不可扣發全勤獎金、扣考績等不利處分，但未強制規定雇主一定要照常給薪。

王金蓉解釋，若遇到縣市政府宣布停班、停課，勞工可選擇不出勤的理由是基於人身安全考量，上下班途中遭遇危險，但假設勞工目前居家辦公，勞雇雙方已約定好出勤方式，勞工在家就能提供勞務，因此也就沒有颱風天出勤的人身安全問題。

王金蓉說，在沒有人身安全風險的前提下，居家辦公的勞工仍必須照常提供勞務。換句話說，即便縣市政府宣布停班，居家辦公的勞工仍應該照常上班，不能放颱風假。

不過，如果雇主為了讓全公司一體適用，自行宣布居家上班者也可放颱風假，就另當別論。王金蓉說，如果是雇主在勞工可提供勞務的情況下宣布放颱風假，就必須照常給薪，否則有涉及勞基法未全額給付工資的疑慮。

對於廣大勞工擔心颱風假小確幸將消失，往後若遇颱風，雇主要求勞工轉為居家辦公將成常態，王金蓉強調，居家辦公的條件是勞資雙方事前就約定好，三級警戒期間是因應防疫，勞資雙方才約定工作型態轉為居家辦公，但往後若恢復到公司上班的模式，雇主不能臨時、片面變更勞工提供勞務的方式，必須經過勞工本人同意，勞工若不願意也可提出異議，拒絕接受變更。