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獨／登機前被告知PCR差1小時 赴德女學生差點登不了機

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
德國在台協會網站有相關的入境規定。圖／取自德國在台協會網站
德國在台協會網站有相關的入境規定。圖／取自德國在台協會網站

因為疫情需要，許多國家要求入境時須備好PCR檢測陰性證明，一般多以搭機時間往前起算，但最近就有一名女學生要赴德國，在海關辦理登機時，卻被告知PCR檢測陰性證明時間「差了1小時」，因為德國要求的檢測陰性證明須從入境時間往前推算，並非一般認為的搭機時間起算。眼看離飛機起飛僅剩1個多小時，送行的女學生父親緊急找了在機場工作的朋友，得知有家醫院在機場有快篩服務，終於以快篩方式取代，在最後一刻順利登機赴德。

記者查閱德國在台協會網站，在首頁的「最新!! 自2021年5月13日起，入境德國最新規定!!」中顯示，「自2021年3月30日起，所有搭乘飛機抵達德國的旅客都必須在出發前出示新冠病毒陰性檢測證明」且「核酸檢驗(PCR, LAMP, TMA)：新冠病毒採檢時間點，須於入境德國前72小時內」，也就是以入境時間往前推算的72小時才合乎規定。

另外，「抗原快篩(Antigen test)：新冠病毒抗原採檢時間點，必須於入境德國前48小時內進行」，女學生後來就是以取得抗原快篩方式證明，才能登機赴德。

蔡姓市民回憶，那天他為了送女兒赴德國留學赴桃園機場，飛機下午5時45分要起飛，他們接近4時30分時去辦理登機，櫃台辦理人員算了時間告訴他們，他們準備的PCR檢測陰性證明差了1小時，他請櫃台向德方詢問，等了約半小時沒有消息，他看不能再等，只能應變，否則就登不了機，於是趕緊連絡在機場工作的朋友。

朋友告知有家醫院在機場有採檢服務，於是立即帶著女兒前往，好在當天檢測的人不多，並以最快速度完成，最後終於完成登機，並抵達德國順利入境。

蔡姓市民說，包括台灣在內都是以「表定航班時間前3日內 COVID-19 核酸檢驗報告」，做為依檢查依據，許多人也以為是這樣，但德國是以入境時間為準。他感謝當天登機櫃台人員提醒，否則若是登機了，最後到了德國卻不能入境，豈不是得被遣返。

蔡姓市民說，為了那1小時之差，當天緊急的處理令他畢生難忘，也感謝過程中曾經相助的朋友和提供採檢服務的聯新國際醫院。他也希望把自己的經驗提出來，讓大家能及早做好準備，才不會到機場才慌了手腳。

德國 桃園機場 快篩

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