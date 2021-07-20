故宮南院微解封 唯一餐廳改賣外帶防疫「心」餐
故宮南院2年前與BOT餐廳解約重新招標，由在地嘉義縣朴子市知名伴手禮「八野爺」及餐廳「北歐工坊」老闆吳品諭，取得經營權，重新打造新風貌的火鍋專賣店「野爺鍋物」，碰上疫情，經營辛苦，這波本土疫情爆發，全台三級防疫警，餐廳被迫關門近2個月，微解封，改賣精心烹煮的外帶防疫心餐。
吳品諭說，餐廳關門期間，故宮南院減免租金，減輕損失，但6名員工照常支薪，關門期間損失逾30萬元，故宮南院微解封，每天預約人數最多只有200人，生意較過去差很多，目前僅可以外帶，謝謝館內員工的支持，目前加強消毒室內環境讓每位來客都放心。
防疫心餐豐富精緻多樣化，高貴不貴，包括野爺田園什錦湯麵、什錦湯，慈禧最愛萬壽菊花什錦湯，泰式酸辣什錦湯，南洋香茅什錦湯，野爺經典小資鍋，魚躍成龍海味鍋、小農五穀飯、大清藥膳童仔雞腿鍋等，限定套餐+限定優惠。
7年級生吳品諭嘉大美術系及體育研究所畢業，經營創意巧思不斷，因乾隆皇帝愛吃火鍋，舉辦火鍋盛宴，將故宮國寶古物融入餐食，有國寶鍋物翠玉白菜鍋，以「玉鰲魚花插」發想的「魚躍成龍鍋」，象徵魚躍龍門、金榜題名。
店內重新設計，保有八野爺及北歐工坊意象，有吳品諭母親、前嘉縣美術協會理事長黃麗淑繪畫可愛熊圖案，點餐單巧思設計宮廷太監宣讀皇帝聖旨式樣，改稱「盛宴旨」，茶道擺設融入亞洲藝術文化風格，搭配茶文化等特色及唐卡擺設，含中西文化藝術氣息的創意布置，有如小型展覽廳視覺享受。
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