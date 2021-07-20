國內養豬場5年少1077場！最新養豬頭數調查統計出爐

國內的養豬場數再創新低！根據最新出爐的養豬頭數調查統計，2020年5月底，國內的養豬場為6359場，比去年11月調查的6497場，減少138場；也比去年5月同期調查的6612場，減少253場，總場數持續下探；分析過去五年的趨勢變化，從民國106年5月份，養豬場7436場，至今幾乎年年下滑，五年來減少了1077場養豬場，減少幅度約14%，養豬頭數也略為減少，國內養豬呈現少場、多養、企業化的趨勢。

根據最新統計，毛豬在養頭數為547.3萬頭，跟去年同期549.9萬頭相比，略減2.6萬頭，與上一期調查(2019年11月)的551.2萬頭相比，也少了3.9萬頭；畜牧場越來越少，農委會推估與環保壓力、飼料高漲有關，小場較難負擔高規格的環保設施，加上二代不接班，導致小型畜牧場逐漸退場式微。

農委會的毛豬調查統計一年做兩次，分別為5月與11月；今年年初遇到寒流，小豬下痢(PED)疫情嚴峻，仔豬死亡量大，農委會與產業界推估當時的仔豬缺口約3萬頭，當時的仔豬缺口造成現在的缺豬及價格高漲；加上今年疫情影響，餐廳消費幾乎停滯，消費者家戶採買品項以國產豬肉為主，造成豬肉需求大增，價格屢破歷史新高點。

17日國內毛豬價格再度創下歷史新高點，每公斤平均批發價88.2元；雖說周六殺豬少價格較高，但19日豬價每公斤平均批發價86.47元，也早突破農委會設定監控的豬價綠燈區85元，緊接著中元節到來，是一年當豬毛豬需求大旺季，日前農委會增加休市日，把當天的毛豬分散到其他天供應舒緩產銷壓力，但成效待評估。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，光是屏東、雲林兩縣市的養豬頭數就占了全台一半，現在法規對於養豬業者的水汙、空汙要求嚴格，各縣市新設畜牧場的登記嚴格，條件也不斷限縮。以雲林縣為例，以往申請新設畜牧場，距離住宅區直線距離要求300公尺，現在則是500公尺，條件更為嚴謹，加上農民下一代也沒有承接意願，老農民年長、體力無法負荷，因此不少退場，以往都是農戶或合作社飼養，現在很多都是企業化經營，比如大成、卜蜂等大廠，因此代養或離牧的情形越來越多，無法競爭的小廠就自然退場，養豬戶就逐漸遞減。