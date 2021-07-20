彭啟明示警烟花「怪颱」！襲台機會高 恐北部登陸

氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上指出，烟花颱風最快今天增強為中颱，襲台機會增高，不排除從北部登陸，周四起逐漸接近。他也示警，該颱風和過去由太平洋高壓主導的颱風不大相同，可能要用最麻煩的「怪颱」態度面對，對台灣不是很有利。

彭啟明說，今天還是典型的夏季天氣，西半部依舊要留意，尤其在查帕卡颱風外圍水氣很接近台灣附近，昨天在高雄的鳳山、苓雅及屏東的滿州都有破百毫米的雨勢，今天西半部的午後熱對流依舊要留意，仍有大雷雨發生的機會，很容易有一胞胞的對流發展起來。

彭啟明說，烟花颱風的預測上，雖然還有變數，未來接近台灣時候的路徑還是像煙火一樣很發散，尤其是周四到周六各種預測模式對於中心往那方向仍有不小差異，不過開始有逐漸往台灣附近收斂的趨勢，這是對台灣不是很有利的情境。

彭啟明說，烟花颱風目前走得很慢，距離台灣北部的東方海面約一千公里，持續往西北西移動，逐漸進入較溫暖的海面上，今明兩天有機會發展成為中度颱風。

目前仍受到在日本附近的太平洋高壓勢力的導引，往西前進，未來觀察重點就是周四凌晨，中心可能接近離台灣宜蘭東方約四百公里的宮古島附近，從宮古島開始這段西移的過程，是否有往偏北的分量提供，這包含查帕卡颱風的牽引或是北方高壓的延伸，讓颱風能往西北西方向走。

彭啟明說，過去有些預測有顯著的趨勢；但新的預測上，則是這機會顯著減少，可能會往逐步往西，開始有相當高的可能，不排除颱風中心有登陸台灣北部的機會，這對台灣的壓力就會顯著增大。

彭啟明說，今天深夜到明天開始，煙花颱風的外圍環流將逐步接近，可以觀察將會從今天的偏東風轉為偏東北風，北部東北部將轉為陣雨的天氣，不時有颱風的外圍雲系移入，時晴時雨，但會越來越密集，雨勢會隨颱風逐漸移入越來越大，沿海的風勢及風浪也會增強，中南部仍維持夏季天氣，仍有午後雷陣雨發生。

彭啟明說，周四颱風將逐漸接近台灣東北部海面，各地風勢都會逐漸轉強，間歇性的雨勢也將轉趨明顯，周五周六兩天，颱風暴風圈很有機會碰觸陸地，影響程度就要看颱風中心距離台灣而定，雨量的大小，就要看颱風中心距離台灣而定，如果登陸，雨勢會更強烈。

彭啟明說，預計雨勢將會以中部以北到東北部為最多，各地風力都會顯著增強，也建議周四到周六的各種戶外活動，要預先做調整及安排。

彭啟明說，下周日颱風路徑將可能登陸浙江或福建，在這段期間移動速度很慢，要留意颱風本身的環流會帶來顯著偏西南風，中南部及離島的澎湖金門馬祖都要留意較強風勢及雨勢，從大環境來看，也有可能把查帕卡的水氣順著偏西南風帶上來，中南部的雨勢可能延續到下周一二，要留意這趨勢發展。

彭啟明說，當然預報仍有些變數，仍要滾動觀察，烟花颱風和過去大家熟悉由太平洋高壓主導的颱風不大相同，可能要用最麻煩的「怪颱」態度面對，尤其周五周六也適逢大潮，也建議要有耐心的定期更新颱風資訊，最重要的是自己的防颱準備做了沒，建議務必趁這兩天在您的住家、社區、鄰里及企業都必須做好防颱演練，農漁民朋友也也適時強化抗風雨，不然再多的颱風訊息，都不能減損任何災情。