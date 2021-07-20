烟花颱風估今轉中颱！ 不排除登陸 周四起強襲帶來威脅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新中央氣象局路徑潛勢預測及暴風侵襲機率圖顯示，烟花颱風將持續增強至中度颱風；逐漸朝台灣逼近，雖然預測路徑的不確定性仍很大，但暴風侵襲的機率大幅提高，亦無法排除中心登陸的機率。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑顯示，各系集成員又往南調，而在通過台灣前，系集成員的分散度較之前明顯收斂，雖仍有一定的不確定性，但與潛勢預測圖結論相近，對台威脅加鉅，不排除中心登陸的可能。應速加強防颱。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天烟花外圍輸送的水氣逐日增多；今在迎風面北部及東半部偶有局部短暫雨的機率，中南部仍是午後有局部陣雨或雷雨的天氣，明日北台灣降雨增多，逐漸擴大至中部，南部午後仍有局部陣雨。

吳德榮說，今日各地區氣溫：北部24至34度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至35度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周四至六烟花強襲，伴隨強風豪雨，為各地帶來極大威脅，應依據颱風警報，作好防颱。

吳德榮說，下周日起烟花將引進查帕卡颱風或其殘餘系統，其後緊隨著西南氣流，至少持續至下周三，迎風面有累積致災性大量降雨的潛勢，其威脅並不小於颱風，應特別注意。