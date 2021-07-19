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明年台北國際書展確定改期擬移6月 展場多元化展期拉長
遭新冠疫情攪局，台北國際書展連續兩年停辦。固定在2月農曆新年前後舉辦的台北國際書展，明年確定改期，擬移至5或6月舉辦。台北書展基金會董事長林訓民表示，書展基地世貿1館2月檔期已滿，而書展基金會已在5、6月之間預定檔期，待文化部做最後拍板。未來的台北國際書展也擬從此改為6月書展，並仿效台灣文博會的展場多元化，展場不只世貿1地，展期也將拉長。
台北國際書展至少需要半年的籌備期，若是明年2月的檔期，7月就應開始招商，如今卻遇上三級警戒動彈不得。林訓民表示，除了招商不及，書展基金會董事也希望將書展延至5或6月，希望屆時疫苗覆蓋率已足，減少新冠病毒的威脅。
林訓民指出，明年是台北國際書展30周年「30而立」，必須因應出版閱讀與社會環境的轉變，進行大破大立的改革。台北國際書展連續兩年停辦實體書展，已有出版人喊話明年的書展應拉大規模，把前兩年沒辦的份一起辦起來。林訓民透露，明年書展規畫擴大規模，並效法台灣文博會的「展場多元化」，將展場擴展到世貿中心以外的松菸、華山文創園區與南港展覽館，並將展期拉長。
至於檔期，林訓民表示，過去台北國際書展皆在2月的農曆新年前後舉辦，但辦展遇上新年假期，對出版社來說並不方便。此次調整明年檔期到5、6月，台北書展基金會也打算趁機將台北國際書展的舉辦時間，從此挪移到春暖花開的5、6月，氣候更宜讀者逛書展。
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