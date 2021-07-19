雷雨彈狂炸 高雄鳳山行政中心周圍等7處積淹水

台灣的飲食文學作家質量俱佳，今天我挑選王宣一與洪愛珠作代表。王宣一（1955-2015）擅長江浙菜，洪愛珠（1983-） 則「玩耍」台菜，兩人相差28歲，其著作也都造成轟動。分別是：王宣一的《國宴與家宴》，2003年初版，2016年重新出版；洪愛珠的《老派少女購物路線》，2021年3月出版。

2021-07-19 15:39