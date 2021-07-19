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雷雨彈狂炸 高雄鳳山行政中心周圍等7處積淹水

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
水利署針對鳳山區發布一級淹水警戒。記者曹亞沿／翻攝
水利署針對鳳山區發布一級淹水警戒。記者曹亞沿／翻攝

今天傍晚5點左右，高雄開始下起大雷雨，短時強降雨造成排水系統宣洩不及，高雄市水利局掌握，目前在高雄市政府鳳山行政中心周圍等至少7處積淹水，積水30公分。晚間6點24分，還發布國家級警報，提醒留意大雷雨訊息。

水利署在晚間6點7分，對高雄市鳳山區、苓雅區、新興區發布一級淹水警報，旗津區二級淹水警報，若持續降雨恐在3小時內造成淹水，提醒民眾注意防範。

截至晚間6點，高雄大寮區累積時雨量42毫米、鳥松區75.5毫米、 鳳山區75.5毫米、三民區59.5毫米、旗津區62.5毫米、苓雅區79毫米、鹽埕區69.5毫米、前金區69.5毫米、新興區69.5毫米。

高雄市水利局長蔡長展說，目前包括鳳山行政中心、曹公新圳近青年路、新興區八德林森路口等7處有積淹水情況，正密切掌握中。

淹水 高雄市 大雷雨

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