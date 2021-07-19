四疫苗捐贈國獻聲 合唱友誼之夜將登場

台灣民眾將有機會聽到來自立陶宛的歌聲！台北國際合唱音樂節以線上直播方式登場，參與的合唱團會提供預錄表演影片，讓民眾聽到來自17國的歌聲，28日晚間7點半的「友誼之夜」更邀請來自美國、日本、立陶宛、斯洛伐克等新冠肺炎疫苗捐贈國的合唱團共襄盛舉。

本次台北國際合唱音樂節共分為三個部分舉行，包括台北國際合唱大賽、合唱萬象講座、線上經典音樂會等。台北愛樂執行長丁達朋指出，其中線上經典音樂會除開幕、閉幕又包括「友誼之夜」、「亞洲之夜」、「歐洲之夜」、「北美楓情」等四檔極具特色的全新節目，將在台北國際合唱音樂節Youtube頻道進行直播。

其中「友誼之夜」更邀請到近期捐贈疫苗給台灣的四個國家。丁達朋提到，近日有很多民眾想到要用購買立陶宛的巧克力、啤酒等方式，回報這些捐贈國，但不會想到立陶宛的音樂，而台灣民眾也對立陶宛合唱音樂知之甚少，所以在得知立陶宛捐贈疫苗後，團隊就立刻邀請了以往有過互動的合唱團。

丁達朋與台北愛樂合唱團音樂總監古育仲提到，友誼之夜的目的是希望透過演出感謝這些對台灣友好的國家，也加深民眾的文化了解。古育仲更風趣的提到，「如果又有國家捐贈疫苗的話，會儘量加進（友誼之夜）來。」

丁達朋說，去年因為疫情的緣故，音樂節的形式一直都在進行調整，在五月疫情爆發後才確定完全採用線上方式進行比賽與演出，但也因此不再受時空的限制，有多達17國、共32組頂尖團隊，將在線上的台北國際合唱音樂節演出。

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