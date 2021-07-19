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請疫苗接種假害退休金減少？ 勞動部：不列平均工資

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動部發布「疫苗接種假」解釋令。圖／勞動部提供
勞動部發布「疫苗接種假」解釋令。圖／勞動部提供

為鼓勵民眾接種新冠疫苗勞動部制定「疫苗接種假」，並不強制雇主給薪。近日有民眾發現請了疫苗接種假，但卻影響了「平均薪資」的計算，導致退休金變少。對此，勞動部今(19)日發布解釋令：勞工請「疫苗接種假」期間之工資及日數均不列入平均工資計算，並自5月5日生效。

勞動部表示，指揮中心基於防疫控制需要，為強化受僱者接種疫苗意願，於5月5日發布通函：自該日起，勞工前往接種嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫苗，以及接種後若發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，得請「疫苗接種假」。但並未要求雇主必須照給薪資。

勞動部指出，「平均工資」計算影響到勞工的資遣費、退休金及職業災害補償，原則上指計算事由發生之當日前6個月內工資總額之平均數。惟考量請「疫苗接種假」的情形，係不可歸責於勞雇任一方，且勞工工資可能有所減少，影響其權益，故發布解釋令，勞工請「疫苗接種假」期間，於計算平均工資時，應將該期間扣除，再往前推計。

舉例說明：勞工終止契約日為110年7月19日，其平均工資計算期間原本為110年7月18日至110年1月19日，惟期間內該勞工曾經請過1日疫苗接種假，則該日之工資及日數應予扣除，計算起始日應再往前推算至110年1月18日。

新冠疫苗 勞動部 退休金

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