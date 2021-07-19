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烟花颱風威脅日增 南市農業局籲農民加強防颱

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
輕度颱風「烟花」登台機率日增，台南市府農業局提醒農民對於文旦果樹枝條，應加固防止斷裂及落果。圖／農業局提供
輕度颱風「烟花」登台機率日增，台南市府農業局提醒農民對於文旦果樹枝條，應加固防止斷裂及落果。圖／農業局提供

輕度颱風「烟花」登台機率日增，因應可能威脅，台南市長黃偉哲提醒農民隨時注意颱風最新動態，及早做好防颱準備。

農業局表示，台南芒果收成率已達8成，已近採收尾聲，已成熟果實宜速於颱風來襲前採收；酪梨已屆採收期，必要時應採收並妥善收藏，再配合市場需求供貨，尚未成熟無法採收果實，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂。

另外，龍眼時值果實生長期，文旦時值果實轉色階段，應及早做好防範措施，包括立支柱、固定果實及加強果園排水等，避免植株長時間浸水。

蔬果方面，絲瓜、洋香瓜、西瓜、香瓜等，若已到收穫期應速採收，再配合市場需求供貨，適逢生育期者應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，防範植株受風搖動及倒伏。

農業局長謝耀清提醒農民，風雨過後要快速清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。如有災害發生，請立即向土地所在地公所通報，依相關規定辦理，盡速協助農民復耕。

酪梨果樹枝條加固防止斷裂及落果。圖／農業局提供
酪梨果樹枝條加固防止斷裂及落果。圖／農業局提供

農民 颱風 黃偉哲

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