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林口三井OUTLET櫃員確診 今明停業召回3千人企業快篩

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
林口三井OUTLET出現專櫃人員確診染疫，除了停業進行大消毒外，也將召回3,200名員工進行快篩。圖／三井OUTLET提供
林口三井OUTLET出現專櫃人員確診染疫，除了停業進行大消毒外，也將召回3,200名員工進行快篩。圖／三井OUTLET提供

林口三井OUTLET今早獲知專櫃人員PCR篩檢為陽性確診後，緊急通知員工停止到班、停業一天進行清消，但原本決定採員工、專櫃「自主快篩」的林口三井OUTLET，在新北市府定調啟動「安心企業快篩」後，林口三井OUTLET的員工快篩由原本的自主快篩轉向企業快篩，由三井OUTLET負責執行，今明2日暫停營業完成快篩後，才可能復業。

新北市長侯友宜在今天下午防疫記者會指出並下令，林口三井全體約3,200名員工要在2天做大規模快篩，且要遵守相關防疫規範才可復業，復業要持篩檢陰性證明才可入場。

台灣三井公關部資深經理曾玲玲表示，目前已找到醫院協助快篩執行，目前醫護也到場進行場勘規劃，目前朝向最快明日進行快篩為方向。這回除了林口三井OUTLET既有員工與專櫃人員，也會召回近期所有到林口三井OUTLET支援勤務的員工、專櫃人員與非正職員工進行快篩，預計篩檢3,200名員工。

林口三井OUTLET出現專櫃人員確診染疫，除了停業進行大消毒外，也將召回3,200名員工進行快篩。圖／三井OUTLET提供
林口三井OUTLET出現專櫃人員確診染疫，除了停業進行大消毒外，也將召回3,200名員工進行快篩。圖／三井OUTLET提供

快篩 林口

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