林口三井OUTLET櫃員確診 今明停業召回3千人企業快篩

林口三井OUTLET今早獲知專櫃人員PCR篩檢為陽性確診後，緊急通知員工停止到班、停業一天進行清消，但原本決定採員工、專櫃「自主快篩」的林口三井OUTLET，在新北市府定調啟動「安心企業快篩」後，林口三井OUTLET的員工快篩由原本的自主快篩轉向企業快篩，由三井OUTLET負責執行，今明2日暫停營業完成快篩後，才可能復業。

新北市長侯友宜在今天下午防疫記者會指出並下令，林口三井全體約3,200名員工要在2天做大規模快篩，且要遵守相關防疫規範才可復業，復業要持篩檢陰性證明才可入場。