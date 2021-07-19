再痛都忍！屏東女大生一身盤蛇刺青 通車雲林2年圓夢

雲林縣斗六市刺青師傅陳韋佐入行16年，首度遇上一位毅力超強的正妹大學生，遠從屏東，花了兩年時光通車到雲林，就為了一圓「盤蛇刺青夢」，她每月來刺青一次，從構圖大樣到盤身圖騰，至今約只完成7成，慢工細活，月月忍受刺痛，連陳韋佐都佩服這位正妹的耐心和定力。

35歲的斗六市「雕佐刺青」大師陳韋佐，受國畫藝師母親的熏陶，從小對繪圖線條、色彩有很高敏感力，加上濃厚興趣，長大後無師自通，成為年年得獎的刺青大師。

在刺青生涯中，令陳韋佐最難忘的便是這位「盤蛇正妹」，他說，前年接到這名正妹來電表明從網路一眼就看上他的作品，想讓他刺青，而且是想要刺盤踞全身的巨蛇，因全身刺青很費時間，且非一般女孩所能忍受。

這名陳姓女大生，當年20歲，家住屏東就讀屏東科大，全身刺青是「大工程」馬虎不得，於是兩人相約在高雄的一場刺青展，面談刺青事宜。「全身刺青非兒戲，妳可要做好心理準備！」沒想到陳韋佐話才到嘴邊，正妹已備好現金40萬元，決心在身上完成盤蛇刺青的夢想。

「我都被嚇到了！」陳韋佐回顧當年洽談時，正妹堅決的神情，恨不得巨蛇馬上盤身，陳偉佐認為還是得為她作好心理教育，對她說，女孩子身上刺了這麼大一幅畫，會不會在意他人眼光，可要想清楚。

陳妹則對他說，如果愛她的人，就會包容她的全部，就算手臂會明顯露出圖樣，她也不在意別人眼光，何況刺青費用是她靠自力打工存下的。兩人談定了，3個月後她從屏東搭車到雲林接受第一次刺青，接著每隔約1個月就通車來雲林，因每刺一次需要約5小時，刺完結束再搭火車回家都已半夜了。

陳偉佐說，這名身材纖細長得清秀的女大生，一開始就表明刺青圖樣要夠霸氣，不假思索就告訴他「我喜歡蛇！」讓他感到驚訝，卻佩服這女孩個性強且很有主見，就在她這股毅力之下，花了兩年已將近完成這幅大蛇盤身的鉅作。

巨蛇盤身的圖騰大致完成，只剩下上色，因目前防疫期間，刺青進度暫停，她也感到焦急，擔心無法馬上接續上色，會產生色差，陳韋佐向她說明不會有色差，他倒是擔心停一段時間沒刺「疼痛感會被遺忘」，一旦身體忘記痛感，要再重新適應，對多數人來說，是比較難以忍受的。