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疫期結婚難宴客 桃園新人登記對數不減反增
疫情打亂新人終生大事計畫，三級警戒期間，許多婚宴延期或取消，但桃園市民政局戶政科統計，今年6月結婚對數為911對，和去年同期的781對相比還增加130對。只是三級警戒延至26日，讓不少未婚男女及家長抱怨，結婚是人生大事，不能熱鬧舉辦婚禮，讓人遺憾。
疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，「婚禮不宴客」是指大型宴客，如果小型10人以下可以辦理，但現在餐廳大多維持不內用，想舉辦婚禮仍困難重重。
不過中壢區美滿服務中心主任徐乃義觀察，儘管許多新人婚宴延期，但結婚登記還是先處理，有些新人面臨孩子已出生等時間壓力，出生登記、結婚登記一起辦。
像是在新竹科技園區工作的李姓男子因女方已懷孕2個月，硬著頭皮要求準丈人讓兩人登記結婚，一開始準丈人不想答應，認為唯一的女兒應該風風光光嫁出去，但因女兒有孕在身，喜宴也可以婚後或生下孩子後補辦，準丈人才勉強答應。
徐乃義表示，辦婚禮有很多禮俗，現代男女很多都覺得沒必要，希望盡量簡單就好，不是因為沒錢，而是覺得沒必要浪費錢，不過結婚還是要三思，因為結婚後責任義務加重了，不再是父母呵護下的小公主，或三餐有人養的媽寶，既然選擇了就要全力以赴，必須更成長才行。
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