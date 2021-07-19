玩1天不到6元！麗寶樂園隱藏方案「買3個月送3個月」

隨著疫情趨緩，許多民眾也開始規劃解封後的國內旅遊行程。台中麗寶樂園渡假區特別推出適用至明年底的「樂園未來券」，方便民眾靈活運用。另外也推出「買3個月送3個月」的季卡優惠，只要在10月10日前完成開卡，就可將3個月季卡延長3個月，可輕鬆暢玩探索世界6個月。

麗寶樂園內的探索世界陸上樂園，共有32項遊樂設施，並有特技、花車遊行、劇場秀等表演劇目，適合家長周周帶小孩來放電。因此渡假區官網商城本次推出特殊活動才會販售的隱藏商品「探索世界季卡」，原本效期為3個月，每組999元，現在只要在2021年10月10日前完成開卡，即可再加贈3個月期限，可暢玩樂園6個月，平均每天不到6塊錢。

麗寶樂園也推出「樂園日式餐飲套票」的未來券，包含有門票1張（雙園擇一）、麗寶福容大飯店順園日式料理嵐築定食1份，並且加贈天空之夢摩天輪搭乘券1張，原價1,745元，優惠價899元，可適用至明年年底。線上方案限時販售至7月23日。

業者表示，麗寶樂園落實「防疫5+1」措施，並且建立零接觸入園預約系統；至7月31日前，探索世界每日開放1,800人，占最大容留人數2.5%，確保防疫安全。